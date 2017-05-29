Дневник путешественников. Знакомство со столицей Вьетнама

Серию сюжетов о социалистической республике Вьетнам начинаем с её столицы. Ханой расположен на севере страны. Кстати, он является городом-побратимом Москвы.

Ханой в дословном переводе означает «город между двух рек». Это главный политический, образовательный и культурный центр. Население почти 6,5 миллионов человек.

День у вьетнамцев начинается с восходом солнца, это около 5 часов утра. В это время жители Ханоя выходят на улицу, чтобы сделать зарядку. Занимаются и дети и взрослые.Это традиционный ритуал. Кажется, что попал в какой-то спортивный город.

Вдоль набережной «Озера возвращенного меча» вьетнамцы бегают, приседают, отжимаются или просто делают дыхательную гимнастику. Только после этого все завтракают и отправляются на работу.

Вьетнамцы ведут размеренный и спокойный образ жизни. Никто никуда не спешит. И в этой умиротворенности, гуляя по городу, не замечаешь, как день превращается в ночь. Но и с заходом солнца жизнь не останавливается.

Вьетнамцы очень дружелюбные и жизнерадостные. Они всегда улыбаются и готовы помочь туристам. Вот только английский язык тут знают единицы. Поэтому иногда приходится пользоваться переводчиком. Простой разговорник не очень-то поможет, ведь вьетнамский язык включает в себя 6 тонов. То есть одно слово может иметь разное значение в зависимости от интонации.

Климат на севере Вьетнама субэкваториальный муссонный. Для него характерен очень жаркий влажный сезон с апреля по ноябрь. И, так как Ханой расположен далеко от Южно-китайского моря, в городе очень душно. Но к этому климату быстро привыкаешь.