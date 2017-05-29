Как пошутишь – так поешь. КВНщики делятся секретами питания

Действующий чемпион Мурманской лиги уверенно бороздит просторы Первой лиги КВН. Победитель напрямую попадет на следующий год в Вышку, к Маслякову-старшему.

Морская академия – в этой лиге новичок, но вовсе не тушуется. Вслед за 1/8, где наши моряки заняли второе место и прошли дальше, настала очередь четвертьфиналов. Довольно неожиданно Морская академия занимает первое место и проходит в полуфинал, который состоится осенью.

Сергей Сачков, актер команды КВН «Морская академия»: «Для нас каждая игра – как последняя. Очень сильная Лига. Поэтому стараемся выкладываться по полной в каждой игре сезона».

Моряки – народ неприхотливый. Среди всех участников Первой лиги, наша команда – самая многочисленная. А вот кока с собой на игры не возят – готовят сами.

Но зачастую времени на это не остается. Плотный график написания шуток, репетиций и многочисленных редактур не дает особо разгуляться на кухне. Даже на такой простой салат, который парни сделали буквально за 15 минут, времени не хватало.

Голодные и смешные: «Водичкой питались. Самое вкусное. Мы ж моряки – что есть на столе, то и в рот себе положим. А еще очень понравилась московская шаверма. Во-первых, очень сытная. Во-вторых, дешевая. А это - отличный фактор для студентов».

Такого салата в Казани или Сочи есть не доводилось. Зато моряки распробовали местную кухню. В Сочи – это знаменитая хинкальная, где собираются и начинающие таланты, и самые настоящие звезды КВНа. В Казани удалось попробовать коня. Говорят, что по вкусу интересно, но по местным продуктам все же скучали.

Московская шаурма морякам запала в душу. Но для них не составляет труда сделать свою версию этого блюда. Кажется, что для для команды вообще ничего не составляет труда. Привезти два десятка моряков на выступление? Не проблема. Написать и отрепетировать номер за сутки до игры? Надо делать. Даже образ отдельных членов команды менялся прямо по ходу игры.

Шутники в тельняшках: «На приветке нужны были волосатые, на музыкалке – лысые. И во время разминки, когда вся команда шутила на сцене, в туалете 3 морячка брили друг другу головы. Вот на что мы готовы пойти ради победы».

Для кого-то лето – время отпусков. А вот бравые парни из Морской академии используют июнь, июль и август для подготовки к осеннему полуфиналу. А там, чем черт не шутит, и до финала рукой подать. И после такого кулинарного мастер-класса можно утверждать смело – голодными КВНщики уж точно не останутся.