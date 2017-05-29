Предупреждён – значит, вооружён! Секреты самообороны от мастеров восточных единоборств

Наша съемочная группа побывала на открытом занятии по оружейным единоборствам, где были представлены техники боя с оружием урбан комбат и более классический - айкидо. Урбан комбат – это исключительно мурманское изобретение, вид ускоренной подготовки.

Александр Головачёв, представитель федерации оружейных единоборств России в Мурманске: «Движок у нас классический японский, просто немножко упрощено. Потому что в классическом японском боевом искусстве это - меч, фехтование на мечах, коротким мечом, короткой палкой, дзё, бо, я, инагинато, джиу-джитсу. В джиу-джитсу есть очень много разделов: ударные техники, броски за счёт рук, броски за счёт тела, удушающие, партер, человек не сможет всё освоить, это нужно, путь «до», это жизнь, изучение всей вашей жизни».

Путь «ДО» - путь воина. Это свод правил, который регламентирует нормы поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой. Большинство постулатов сложно перенести в современную жизнь, но некоторые из них актуальны не только для самураев.

Александр Кравчук, руководитель федерации традиционного айкидо: «Чем айкидо меня привлекает, не позволяет оппоненту чувствовать себя униженным или обиженным, или оскорбленным, то есть мягко, мягко это всё разрешение конфликта, мягко уводить конфликт в сторону и решить все проблемы».

Александр увлекается айкидо с детства. Любовь к спорту привил ему отец. Такое увлечение ему помогало в его профессии актёра, которой он отдал 15 лет. Он даже состоит в гильдии каскадёров России.

Судьба привела Александра в Мурманск, где он основал первую школу «Айкидо». Ей уже более четверти века. И своё мастерство он передает не только собственным детям, но и всем желающим.

Основные техники, показанные нам, используются для самообороны. Поэтому такие виды единоборств могут пригодиться абсолютно каждому человеку, если он попадёт в неприятную ситуацию.