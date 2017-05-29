Зима не сдает позиции. Как мурманчане приближают весну?

Шёл двухсотый день зимы. Мурманчане взывали к небесам с просьбой сменить сезон. Разочаровавшись в высших силах, решили действовать сами. Студенческое общественное объединение «Ботаникум» объявило день открытых ворот, чтобы все желающие горожане посмотрели на долгожданные первоцветы.

Мария Меньшакова, заведующая кафедрой естественных наук МАГУ: «Растения в основном устойчивы к таким условиям. Для большинства растений это неплохо, когда очень толстый снеговой покров. Мы предпринимаем некоторые меры для того, чтобы ускорить весну».

Под руководством Марии Меньшаковой студенты МАГУ занимаются экологическим образованием и озеленением. В этот день к ним присоединились и школьники – учащиеся центра детского туризма. В роли экскурсоводов дети рассказывают о цветах.

Ольга Ха, педагог центра детского и юношеского туризма: «Ну, и в то же время это такая хорошая практика. Потому что одно дело рассказывать в кабинете, что такое растения. Другое дело – рассказывать кому-то. Здесь усваиваеимость лучше».

Первыми цветут подснежники, сциллы, крокусы. Ещё в саду растут вечнозелёные суккуленты и хвойные – можжевельник, туя, ель.

Каменная роза – или молодило кровельное – интересна и внешним видом, и полезными свойствами, и даже магической силой, которую ей приписывают. Розетки этого растения раньше носили, как талисман.

Когда Ботаникум только открывался, сотрудники полярно-альпийского ботанического сада сделали университету подарок. Поделились растениями и цветами для посадки. Теперь и у Ботаникума появились свои запасы. Сотрудники объединения готовы подарить цветы родному городу.

Мария Меньшакова, заведующая кафедрой естественных наук МАГУ: «Любой мурманчанин, который хочет украсить свой двор, но, может быть, у него для этого не хватает знаний или средств на посадочный материал, может к нам обратиться. Мы ему предоставим рассаду многолетников и немножечко кустарников – это неприхотливые городские растения, которые практически в любом дворе выживут».

Главное условие – сажать цветы нужно обязательно в городе, а не на даче или собственном балконе. За информацией обращайтесь в группу Вконтакте.