Чем завершить трапезу? Испанский десерт «Крем Каталана»

Для приготовления испанского десерта нам потребуются 200 граммов молока, 5 яичных желтков, сливки 20% жирности, цедра лимона и апельсина, палочка корицы и сахар по вкусу. Для начала мы выливаем молоко в ковшик и добавляем к нему густые сливки, и оставляем на огне.

История десерта такова: однажды в монастырь приехал епископ, которому было решено подать знаменитый на тот момент десерт «Флан». Повар не успевал к приезду гостя, и было решено ускорить процесс – приготовить его на огне. Это привело к несовершенству блюда, и чтобы скрыть недостатки десерт спрятали под сахарную корочку.

После того как отделили желток от белка и поместили его в миску, мы добавляем туда сахар и взбиваем.

Смешиваем все заготовки, и вновь отправляем на плиту.

Тем временем наше блюдо почти готово. После того, как оно немного загустело, отправляем его в морозилку на 15 минут.

И вот момент, когда мы можем добавить чуть больше творчества. Облагораживаем десерт и теперь – к столу!