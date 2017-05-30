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Чем завершить трапезу? Испанский десерт «Крем Каталана»

11:2030 мая 2017Просмотров: 54

Для приготовления испанского десерта нам потребуются 200 граммов молока, 5 яичных желтков, сливки 20% жирности, цедра лимона и апельсина, палочка корицы и  сахар по вкусу. Для начала мы выливаем молоко в ковшик и добавляем к нему густые сливки, и оставляем на огне.

История десерта такова: однажды в монастырь приехал епископ, которому было решено подать знаменитый на тот момент десерт «Флан». Повар не успевал к приезду гостя, и было решено ускорить процесс – приготовить его на огне. Это привело  к несовершенству блюда, и чтобы скрыть недостатки десерт спрятали под сахарную корочку.

После того как отделили желток от белка и поместили его в миску, мы добавляем туда сахар и взбиваем.

Смешиваем все заготовки, и вновь отправляем на плиту.

Тем временем наше блюдо почти готово.  После того, как оно немного загустело, отправляем его в морозилку на 15 минут.

И вот момент, когда мы можем добавить чуть больше творчества. Облагораживаем десерт и теперь – к столу! 

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