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Едим всё, что двигается. Вьетнамская кухня глазами мурманчан

10:4030 мая 2017Просмотров: 19

Это суп фо – национальное вьетнамское блюдо. Его едят абсолютно все, от детей до стариков. Делают суп прямо здесь же на кухне, так что свежее не придумать. Отравиться практически нереально – готовят вьетнамцы только на один день. Да и дурная слава здесь никому не нужна. Стоимость такой сытной порции – 50 рублей в пересчете на наши деньги.

Работать повара начинают ещё до рассвета, чтобы к 5 утра всё было готово. Именно в это время просыпается вьетнамская столица. Еда здесь на каждом углу. Работают либо с раннего утра и до обеда, либо с обеда и до вечера.

Прогулки в солнцепёк – не самое приятное занятие. Ваня даже решился на кардинальную смену имиджа. Тем временем подошло время обеда.

Во Вьетнаме вся еда на основе риса. Даже лапша в нашем утреннем супе – и то рисовая. Она очень быстро усваивается, поэтому вновь хочется есть уже через пару часов. А вот соли вы в Ханое вряд ли найдете. Её заменяет специальный рыбный соус, который получается после брожения анчоуса.

Ленивые путешественники после трапезы ложатся спать. Мы же решили насладиться видами Ханоя с помощью велорикши. Скорость минимальная, а вот уровень хитрости таких «таксистов» зашкаливает. Поэтому и цену, и количество часов прогулки следует обговорить заранее, записать на бумаге и ещё раз получить подтверждение от водителя.

Пластиковые, почти детские, стульчики перед входом – многие европейцы не обращают внимания на такие мелочи. А ведь эти стульчики - верный признак того, что еда будет вкусной, а цена минимальной. Местные питаются именно в таких местах.

Завтра мы наберёмся смелости, арендуем парочку скутеров и в окружении сотен местных мотоциклистов постараемся добраться до моря. Не проспите – будет интересно!

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