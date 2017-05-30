Хочешь идти – иди, хочешь бежать – беги. Мурманский трейл-полумарафон

Вместо традиционной красной ленточки – огромный торт в форме кроссовка. Так открылся второй трейл-марафон «Полярный день». На мероприятие зарегистрировались 170 человек. Люди приехали со всей Мурманской области. Каждый участник мог стать благотворителем – красивые номера продавались на аукционе.

Анастасия Еремеева, председатель благотворительного фонда «Помоги ребёнку»: «Наш благотворительный фонд занимается помощью больным детям. В данный момент организован сбор средств на помощь детям онкологического отделения нашей городской больницы детской».

Идейный вдохновитель – Сергей Хруст, который организовывал полумарафон в прошлом году, отметил, что интерес к экстремальному спорту в Заполярье значительно вырос.

Сергей Хруст, организатор: «Людей гораздо больше, гораздо больше зрителей, на самом деле. Но у нас и мероприятие больше масштабом. Оно интереснее стало».

Самыми первыми на мероприятии бежали представители клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс». Дистанция – чисто символическая, зато эмоции у бегунов как у настоящих победителей.

Константин Куликов: «Соревнования, чтобы побегать. Я люблю бегать».

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов: «Ребятам, самое главное, нравится это. И, несмотря на то, что у каждого ограничения по здоровью, они стараются везде быть активными, потому что для них это только на пользу идёт».

Трассу для массовых стартов было подготовить труднее. Задержавшаяся в Заполярье зима добавила организаторам работы.

Михаил Быков, организатор: «Самая большая трудность – это, конечно, количество снега. Мы надеялись, что он немного растает, хотя бы осядет, но снега очень много. Пришлось брать трактор, 13:06 хорошо, Огни Мурманска помогли нам в этом – вырезать. Лопатой копали, расчищали, трассу подготовили на ура».

Дистанцию участники выбирали по своим силам – 5, 10 и 21 километр. Весь путь не обязательно было преодолевать бегом. Организаторы сделали отдельный старт для любителей скандинавской ходьбы.

Людмила Красовская: «Это такой стимул. Здесь столько молодёжи. А от молодёжи мы заряжаемся, и хочется принимать участие в таких мероприятиях».

Виталий Кузовков: «Да я 5 километров, без фанатизма. – Он просто бежит потом 10! – Ну я на забег вообще, 10».

Семья Кузовковых на мероприятии в полном составе. Главный зачинщик по спортивным делам – папа. Своим примером заражает маму и сына.

Ольга Кузовкова: «Ну я надеюсь, что я в час уложусь. Я просто тренировалась, домой с работы пешком ходила 6 километров, укладывалась в час 12 минут. Так что я думаю, что 5 километров я за час осилю».

Роман Кузовков: «Ну, это тяжеловато вообще. Дыхалка нужна хорошая. Преодолевать дистанцию, достаточно большую».

Светлана Дунаева скандинавской ходьбой занимается около двух лет. В этот раз решила взять программу максимум и пройти 21 километр.

Светлана Дунаева: «Ориентировочно 3:10. А там как пойдёт. Главное дойти – это программа минимум. Программа максимум – хороший результат получить».

С первых шагов стало понятно: в отстающих быть не хочет никто. Участники стойко преодолевали подъёмы, не обращали внимание на лужи и грязь и уверенными шагами шли к финишу.

Владимир и Ирина Петрунёк: «Один раз вскочил в лужу. – Грязь, подъём. А так хорошо, в принципе. Единственное – снег не подтаял. Но в Мурманске живём. – Да, отрабатываем полярки».

Клавдия Малюкова и Любовь Лаптева: «Одна только грязь. – Но её можно преодолеть. – Перепрыгнуть. – Да, мы настраивались на худшее. Поэтому легко прошлось. Особенно дорога к дому».