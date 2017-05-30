Лужи, грязь и снег… Как северяне прошли непростую дистанцию ночью?

Для Константина Соболева полумарафон в Мурманске – это только начало. Он уже начинает готовиться к большому марафону «Белые ночи», который пройдёт в Северной столице. А после него любителя бега ждут ещё несколько серьёзных дистанций.

Константин Соболев: «Ещё у нас будут старты в Кандалакше – лахти-трейл. Там тоже обязательно бежим, это моя родина. Поэтому я там тоже обязательно побегу и завершится всё 50-ти километровой гонкой в Воронеже».

Не упускают возможности потренироваться и посоревноваться между собой житель города Полярные Зори Владимир Еголаев и североморец Игорь Варганов. Давние товарищи твёрдо решили: пробегут максимальную дистанцию – 21 километр.

Пока финишировали ходоки, к старту уже готовились бегуны. Для них были приготовлены те же дистанции. Давние товарищи Игорь Варганов и Владимир Еголаев мелочиться не стали, сразу решили: справятся с 21-м километром запросто.

Игорь Варганов и Владимир Еголаев: «Как пробежим, так пробежим. – Вы не за победу? – За победу между собой. – У нас свой возраст, там и будем соревноваться. За 60 и старше».

Те, кто бегает не очень часто, предпочли ограничиться дистанциями в 5 и 10 километров. Но и это расстояние неподготовленному человеку преодолеть было совсем непросто.

Артём Капралов: «Было тяжело, скажу честно. Но очень приятно для себя даже, то, что смог, пробежал, и в конце даже поднажал. То есть силы есть»

Олег Цапок: «Наверное, первая половина, верх. Когда всё вверх, вверх. Обратно-то легонечко спускаться. А туда, конечно, подъём, тяжёловато неподготовленным».

Камила Цуман: «Очень сложно бежать. Я первый раз бежала 5, поэтому. Подъём очень длинный, без спусков. Было сложно».

Виталий Кузовков: «В целом вот такая вот трасса, между прочим. Реальный такой адреналин. Грязи капец. Вот, смотрите. Сейчас будем менять одежду».

Полумарафонцы оказались менее разговорчивыми. Что неудивительно – бег забрал почти все силы.

Денис Фёдоров: «Тяжёлая, да. Ноги залипали в грязи. А так нормально. Грязь, скользко. Можно ногу подвернуть».

В итоге среди тех, кто бежал самую длинную дистанцию – 21 километр, самым быстрым оказался Александр Гребенько. Спортсмен – профессиональный лыжник, и забег на трейл-полумарафоне «Полярный день» стал для него хорошей тренировкой.

В итоге среди бегунов первым к финишу пришёл Александр Гребенько. Спортсмен профессионально занимается лыжами и полумарафон для него – хорошая тренировка.

Александр Гребенько: «Трасса была очень тяжёлая. Первые три километра всё вверх, вверх, вверх. Очень тяжело, на самом деле. Преодоление самого себя, с такими погодными условиями. Это, конечно, хороший результат для меня. Я очень доволен своим результатом».

Получать кубок победителя всегда приятно. Но без памятных медалей и бури положительных эмоций не ушёл ни один участник.