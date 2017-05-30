Весёлая детская сказка и проникновенный моноспектакль. Гастроли Котласского театра

С гастролями к нам приехал Котласский драматический театр. Артисты из Архангельской области познакомились и подружились с мурманчанами в прошлом году, на международном театральном фестивале «Тарарам». А от дружбы до гастролей – один сценический шаг.

Наталья Шибалова, главный режиссёр Котласского драматического театра: «Так получилось, что мы начали дружить театрами. Нас очень тепло встретили. Огромная благодарность Мурманскому областному театру кукол за такой теплый прием. У вас замечательный зритель».

Денис Дмитриев, актер Мурманского областного театра кукол: «Это всегда здорово. Обмен опытом. Дружба такая творческая, хорошая. Мы, северяне, должны дружить».

Артисты из Котласа представили мурманчанам два очень разных и ярких представления для взрослых и детей. «Айседора» - проникновенный моноспектакль о судьбе великой танцовщицы Айседоры Дункан.

Детская сказка «Не хочу быть собакой» – история о том, как собачка ищет себя, пробует в роли кошки, петуха и коровы. А в итоге понимает, что хороша и так, сама по себе. Так что у веселого интерактивного спектакля глубокий смысл.

Валерий Селёдкин, артист Котласского драматического театра: «Сказка не хочу быть собакой – она такая веселая, жизнерадостная. Легкая. Где мы периодически с детьми играем, детям это тоже очень нравится. Прекрасно реагируют на маленькие шуточки, где-то наигры».

Шуткам и песням радуются не только дети, но и родители. Делаю вывод: ребенок – уважительная причина для взрослого, чтобы ходить в театр кукол!

Скоро мурманский областной театр нанесет ответный визит в Котлас. Артисты поедут с двумя классическими спектаклями. «Все кувырком» и «Заяц, лиса и петух».