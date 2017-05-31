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Автоновости: российские права для иностранных водителей, и агрессивным за рулём не место!

10:4031 мая 2017Просмотров: 80

У баварских семёрок двери могут открыться прямо на ходу. Автоконцерн БМВ отзывает по этой причине больше 45-ти тысяч машин.

Плохо закрываются двери у седьмой модели, которая выпускалась с 2005 по 2008 год и оснащалась системой комфортного доступа и механизмом мягкого запирания дверей. Даже если кажется, что у автомобиля нет никаких проблем с замками, стопорный механизм может не сработать в один прекрасный момент, к примеру, на хорошей кочке. Поэтому ремонт производитель сделает за свой счёт.

Работать по иностранному водительскому удостоверению в России с 1 июня будет запрещено. Соответствующий закон пытались принять на протяжении нескольких лет, и только сейчас он вступит в законную силу. А для того, чтобы стать обладателем российских водительских прав, кандидатам на получение корочек необходимо сдавать полноценный экзамен, как любому ученику-водителю. Тех, кто сел за руль коммерческого транспорта с иностранными правами, будут отстранять от работы.

Водителям необходимо проводить тесты на агрессивность – так считают представители исследовательского центра психиатрии и наркологии Сербского. Научные сотрудники считают, что обычного посещения врача-психиатра, которое обязательно при прохождении медкомиссии, не достаточно. Водителей нужно отправлять на дополнительные исследования. И если кандидат в водители чересчур агрессивен, стоит отказать ему в выдаче прав. Медики инициативу поддержали, а вот сообщество автомобилистов на предложение отреагировало сдержано – по их мнению, квалифицированных психологов на всех водителей может просто не хватить, а нововведение создаст дополнительную почву для коррупции.

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