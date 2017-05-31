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Громко и с песней! Как сдают экзамен музыканты?

10:2031 мая 2017Просмотров: 56

Отчётный концерт – традиция, благодаря которой студенты эстрадного отделения Мурманского колледжа искусств каждый год радуют горожан. На открытое мероприятие могут прийти все желающие. Вместе со студентами попрощаться с учебно-концертным сезоном.

Атмосфера на отчетном концерте уютная, у всех выступающих - команды поддержки.  Студенты колледжа, преподаватели, выпускники и друзья.

Программа отчетного концерта насыщенная. Это вокальные и инструментальные номера разных стран, эпох и направлений в исполнении студентов, преподавателей, выпускников и друзей колледжа.

Катя Шиляева учится на четвертом курсе эстрадного отделения по классу электрогитары. На концерте выступает и сольно, и в составе разных ансамблей.

Екатерина Шиляева, студентка колледжа искусств: «Я сегодня исполняю достаточно много разнохарактерных пьес. Я буду играть сольную вещь Кенни Баррела – плач души – на электрогитаре. Это сольная вещь, и она очень ярко передает такое вот меланхоличное ощущение, легонькой такой грустиночки».

Джазовые стандарты, советская и зарубежная  классика, современные композиции. Студенты выступают в разных составах. Это и джаз-бенды, и сольные номера, и вокальные дуэты и трио. На концерте ребята раскрываются с разных сторон, пробуют себя в разных жанрах и стилях. Например, Полина Кракенайте меняет свой образ от песни к песне. Особенно зрителей растрогала композиция «Дурочка», автора Елены Фроловой на стихи Анны Барковой.

Учеба закончена, впереди летние каникулы. С сентября колледж наполнится новыми голосами. И с ними мы еще обязательно познакомимся. 

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