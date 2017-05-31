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Море, скутер, облака. Как правильно передвигаться во Вьетнаме?

11:4031 мая 2017Просмотров: 57

Скутер – самый распространенный вид транспорта во Вьетнаме. Высокие налоги на автомобили не оставляют местным практически никакого выбора. Зато аварий по минимуму. Средняя скорость потока в городе – 40, за городом 60 км/ч.

Кстати, международные права в Азии не действуют. Получается, мы прямо сейчас нарушаем закон. Но полицейские смотрят на туристов сквозь пальцы. Главное – быть трезвым, не лихачить, и обязательно надевать шлем.

Аренда каждого скутера обошлась нам в 250 рублей за сутки. Плюс полный бак за 300 рублей. Зато теперь мы не привязаны к автобусам и такси. Ваня назвал свой скутер Бургер, мой получил прозвище Джейк. В такой дружной компании мы и собрались посетить деревню Хойан, которая внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не удержались и заехали перед этим на пляж.

Южно-Китайское море встретило нас радушно. Вода в мае 25-29 градусов. Это самый настоящий пляж для туристов – здесь и лежаки в аренду, и кафешки на берегу моря, и стоянка для скутеров платная – по 60 рублей с человека. Май – конец пляжного сезона, поэтому народа не так много. Преимущественно – русские и азиаты. Европейцев найти можно, но придется постараться.

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