Стреляй, борись, танцуй. Конкурс среди девушек - служащих УФСИН

Прежде чем выйти на сцену и удивить зрителей и жюри творческими номерами, служащим УФСИН надо было пройти этапы по профессиональному мастерству. Одним из заданий был строевой смотр.

Евгений Кулавский, сотрудник УФСИН России по Мурманской области: «Регламент уже утвержден. Распоряжение УФСИН России. Все конкурсные испытания уже прописаны. И мы их придерживаемся».

Вот любуешься на девушек, которые маршируют, и кажется, что духа соперничества здесь нет. Все улыбаются, смеются, в общем, царит радостная атмосфера.

Елена Пылаева, психолог СИЗО-1, Мурманск: «Обычно мы не маршируем, у нас другая специфика работы. Мы собрались чудесной группой. У нас замечательные сложились отношения с девчонками. Мы все дружим. Просто веселое мероприятие, у нас всё получилось».

Как получилось - решать судьям. Ещё одно испытание – стрельба из боевого пистолета.

Здесь всё просто, как в тире. Попади, как можно точнее, в цель и набери, как можно больше, очков – и ты победитель. Анна Павликова - спортсменка. Занимается плаванием, волейболом, является кандидатом в мастера спорта по биатлону. Пневматическим оружием владеет, но с боевым сталкивается не часто.

Анна Павликова, инспектор уголовно-исполнительной инспекции, Мурманск: «В силу своей должности мы редко пользуемся оружием. Я не имею табельного оружия, но стрельба доставляет мне огромное удовольствие».

Далее нужно было продемонстрировать приёмы борьбы. Кристина Хрушкова, благодаря ежедневным тренировкам, справилась с заданием «на отлично». Хотя борьбой не увлекается, её хобби - восточные танцы и лёгкая атлетика.

Кристина Хрушкова, психолог 2-ой колонии-поселения КП-20 посёлка Зеленоборский: «Очень большое волнение. Достаточно сложно. Достаточно длительная организация, подготовка к этому конкурсу шла. Очень готовились и старались, как могли».

Завершился этап профмастерства заплывом в бассейне. Только после этого девушки вышли на сцену. Репетировали две недели с помощью сотрудников Ленинского дома культуры.

Елена Титаренко, директор дома культуры Ленинского округа: «Вся работа здесь проводилась профессионально с каждой девочкой. И вокал, и сценическая речь, и сценическое движение. И то, что мы видели… я девчонками просто горжусь. Каждая схватила всё, что им преподавалось».

Девушки танцевали и пели, рассказывали о любви к родному краю и о своей профессии.

Однако по условиям конкурса – победительница должна быть одна. После жаркого совещания жюри всё же вынесло вердикт.

Кристина Хрушкова, психолог 2-ой колонии-поселения КП-20 посёлка Зеленоборский: «Для меня это что-то очень важное в жизни. Доказать своим коллегам, что мы не зря трудились, что мы не зря боролись за место. Сказать им большое спасибо. Всем тем, кто мне помогал, всем тем, кто меня поддерживал».

На этом для Кристины конкурс не закончился. Она будет представлять Мурманскую область на следующем этапе, который пройдёт в Санкт-Петербурге.