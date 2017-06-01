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Бегемотик, зайчики и Айболит. Мурманские художники раскрасили больничные стены

10:2001 июня 2017Просмотров: 81

Что получается из дружбы художников и медиков? Арт-проект! Мурманские художники в преддверии дня защиты детей раскрасили стены городской детской консультативно-диагностической поликлиники.

Дмитрий Новицкий, художник: «Маленькие дети, которые придут сюда, они восхитятся зайчиками, побоятся медведя, успокоятся с Айболитом, и потом с бегемотиком придут в состояние обычное нормального преобразования и пойдут к доктору».

Роспись начали еще в прошлом году Вероника Вологжанникова, Иван Епихов, Мария и Нина Михайленко. В этом году к ним присоединились Дмитрий Новицкий и Анастасия Береза.

Кстати, сына Анастасия водит именно в эту поликлинику.

Анастасия Берёза, художник: «Мой сын, он мне не простит, если я не поучаствую. Я его любимого персонажа нарисовала. Он любит Айболита? Да, он вообще очень любит врачей, поликлинику, лечиться. Я думаю, это заслуга этой поликлиники и врачей замечательных, которые очень душевные люди, на самом деле».

Руководство поликлиники предоставило авторам полную свободу действий. На работу художники потратили всего 7 часов. Разбили пролеты на 4 больших блока и вспомнили любимые сказки.

Екатерина Сулима, заведующая педиатрическим отделением: «Я вчера, поднимаясь на работу, видела картинку, как дети фотографируются. Они медленно шли, никуда не торопясь. У них все внимание было сконцентрировано на рисунках. То есть, конечно, радость они доставляют очень сильную».

Для Маши Михайленко это не первый детский проект в этом году. Мы уже рассказывали о её детской книге-раскраске про Мурманск.

Мария Михайленко, художник: «Да, детские проекты мне кажется, я очень важны. В Мурманске,  поликлинике особенно. Социальный детский проект».

Вероника Вологжанникова, художник: «У каждого из нас есть какие-то любимые образы, любимые персонажи. Мы все постарались рисовать в схожей стилистике».

Отзывами и благодарностями мурманчане делятся в социальных сетях и вживую. Когда художник работает не только в стенах мастерской, но и в пространстве города, его жизнь сама по себе превращается в  арт-проект и делает людей счастливее.

 

 

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