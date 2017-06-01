Красные купальники снова в моде или как стать чудо-женщиной? Идём в кино

Назовите самые известные ноги из мультфильма. Необычный вопрос, согласен. Я бы назвал женщину из Тома и Джерри. Кстати, ее зовут Мамочка-два-тапочка. Изначально это была негритянка, потом ее сделали белой ирландкой, а после и вовсе убрали из мультфильма. Это киноновинки недели. Начинаем с картины «Подводная эра».

2100 год. Земля, покинутая людьми, окутана водой и населена колониями экстравагантных морских существ. Там живет чудоковатый осминожек по имени Дип со своими друзьями: Ево - неуклюжим морским чертом и Элис - нервной глубоководной креветкой. Все было спокойно, пока не случился несчастный случай, который разрушил их привычный дом и всю местность обитания. После этого происшествия хозяин и хранитель океанской бездны по имени Кракен отправляет Дипа с его друзьями в рискованное путешествие на поиски нового дома.

Вот иногда смотришь на афиши и думаешь: у сценаристов, что, фантазия кончилась? Берут что-то старое и пытаются завернуть в новую обертку. Теперь вот взялись за красные купальники. Да, «Спасатели Малибу».

Два непохожих друг на друга спасателя недавно получили повышение и теперь работают на пляже Малибу. Помогают им три очаровательные девушки, что приводит к множеству новых интриг и личных разочарований. И всё идет замечательно, пока герои неожиданно не сталкиваются с серьезной проблемой и не становятся свидетелями того, как их пляж оказывается в серьезной опасности. Дело в том, что его хотят прибрать к рукам нефтяные воротилы, план которых никому не нравится.

Знаете, почему люди любят супергероев? Потому что они идеальны. Ну, там, чуть-чуть если только есть шероховатости. Один псих, второй эгоист, третий гнев не контролирует. А в остальном – идеальны. Посмотрим, что будет с этим персонажем. «Чудо-женщина».

Она была принцессой амазонок и всю свою жизнь тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Вскоре девушка узнает от чудом выжившего летчика о происходящих событиях Первой Мировой войны. Не найдя поддержки у сестер-амазонок, будущая чудо-женщина решает сама вмешаться в международный конфликт. Она оставляет свой дом, чтобы отправиться в чужие края, повлиять на расклад сил и исход глобального сражения.