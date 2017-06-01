Обычный ребёнок с необычным заболеванием. Софье Малышевой нужна наша помощь

Соня – обычный ребёнок, который любит читать сказки, играть в игры и сидеть на ручках. Только эту белокурую голову обрамляет не модный ободок, а слуховой аппарат.

Девочка родилась без слуховых проходов, правое ухо у неё практически отсутствует. Когда Соня только появилась на свет, местные врачи категорично заявили: ребёнок глухонемой. И до годика к лору ходить нет смысла. Но родители не собирались сдаваться, в четыре месяца Софью повезли в питерский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи.

Эльвия Малышева, мама: «И сказали, что у неё третья степень тугоухости. Что кондуктивная тугоухость, через кость есть проводимость, ребёнок со слуховым аппаратом будет слышать».

Слуховой аппарат тогда стоил 200 тысяч рублей. На его покупку семье пришлось брать кредит. Расходов, в принципе, очень много – аппарат время от времени требует дорогостоящего ремонта, к лору приходится обращаться платно, так как североморские специалисты не в силах помочь.

Эльвия Малышева, мама: «Таких детой очень мало. И не каждый даже лор знает, как правильно нас лечить. Поэтому мы приходим в поликлинику к девочкам-лорам, они говорят: капать вот эти капельки, и запрокидывать голову. Нам нельзя запрокидывать голову».

Роман Малышев, папа: «Берём отпуск, за свой счёт. Ездим в Питер, в Москву. Приходится вдвоём, потому что маме надо решать какие-то вопросы, ребёнка одного не оставить. После наркоза на руках нести, он тяжёлый».

Конечно, родители хотят, чтобы ребёнок жил полноценной жизнью, не имел инвалидности и мог спокойно спать по ночам. Пока же девочка в 3,5 года спит рядом с родителями.

Эльвия Малышева, мама: «Мы пробовали кроватку поставить отдельно. Она просыпается среди ночи если, она протягивает руку. Чтобы она меня видела. Если не дай бог меня не будет, она начинает пугаться, потому что она без аппарата не слышит».

Ко всему можно привыкнуть, и с ношением слухового аппарата тоже можно смириться, рассуждает мама. Но от большинства деток, у которых тоже есть проблемы со слухом, Соня отличается тем, что у неё нет слуховых проходов.

Эльвия Малышева, мама: «Малейший отит, куда вся жидкость пойдёт? Она остаётся там. В конце концов, оно всё куда идёт? В мозг. То есть будет воспаление, менингиты и всё остальное».

Специалистов, готовых справиться с этой проблемой, Эльвия Малышева искала долго. Сначала изучала опыт подобных операций в России – но удачных примеров в нашей стране нет. Единственные, кто мог похвастать хорошими результатами – врачи из Калифорнии..

Эльвия Малышева, мама: «Мы не хотим ребёнка на опыты, мы хотим дать уже тем специалистам, которые, правда, специалисты своего дела. Вот это счёт с клиники за две операции. Первая – просто открытие, врач сказал, ухо переделывать не будем, только сделаем открытие слухового прохода. Стоит 39100 долларов».

Второй этап – ребёнку сделают слуховой проход и восстановят ухо. Это будет стоить 85 тысяч долларов. Суммы огромные. Помочь в сборе средств на вторую операцию готов благотворительный фонд России – Русфонд, но только при условии, что сначала семья соберёт деньги на первую.

Самостоятельно Малышевы все расходы покрыть не смогут – кроме медицинской процедуры им ещё предстоит недешёвый перелёт и проживание в США. Если вы хотите помочь семье материально – реквизиты есть в группе помощи Вконтакте, она называется: «Помогите Соне слышать!».

Любители нажиться на чужом горе объявились сразу, поэтому стоит лишний раз перепроверить информацию. На подлинной странице есть только реквизиты банковского счёта и номер телефона мамы Сони, по которому можно не только задать все вопросы, но и сделать мобильный перевод.

+7-911-060-16-04 – мобильный перевод