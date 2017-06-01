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Японский мост во вьетнамской деревне. Знакомимся со старинным Хойаном

11:4001 июня 2017Просмотров: 91

Старинная деревня Хойан, а в нынешнее время - город, находится в центре Вьетнама в 35 километрах от курортного города Дананг. Добраться можно на общественном транспорте и на арендованных скутерах, что мы и сделали. Хойан внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году, как образец торгово-портового города Юго-Восточной Азии 15-19 веков.

Это единственный город во Вьетнаме, который остался целым во время войны. Складывается ощущение, что он будто застыл во времени. Большинству построек более 100 лет. Старые мощеные улочки, аккуратные двухэтажные жёлтые домики с черепичными крышами. Весь город – музей под открытым небом.

Японский мост - самая главная достопримечательность. Он является символом города. Мост был построен в 1593 году и сохранился в отличном состоянии.  Соорудили его мастера из японской общины Хойана для того, чтобы связать японский квартал с китайским.

На сегодняшний день в Хойане  844 здания исторического значения. Среди них старинные китайские дома, чамские храмы, магазины, общественные здания и многое другое. Город расположен на берегу реки Тхубон. Многие туристы сравнивают его с Венецией. Только вместо накаченных гондольеров здесь вьетнамские колоритные бабушки предлагают покататься на местных гондолах. 

Хойан – туристическая «мекка» для европейцев и американцев. Русских тут мало. Этот городок - рай для любознательных путешественников. Без сувениров вы точно не уедете, причём, некоторые из них делают сразу же при вас.

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