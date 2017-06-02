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На гидроциклах – в Крым. Мурманчане байкеры отправились в отважное путешествие

11:0002 июня 2017Просмотров: 44

Погода – не повод откладывать запланированную поездку, решили отчаянные мурманчане, собрали вещи, подготовили гидроциклы и отправились в путешествие по России-матушке.

На гидроциклах – в Крым. Такой амбициозной идеей загорелась компания единомышленников. Путь длиной в 3,5 тысячи километров лежит по озёрам, рекам и морям. До Медвежьегорска путешественники доедут на автомобилях, а там спустят гидроциклы в Онежское озеро. Отправляться по воде из Мурманска не позволила погода.

Андрей Черкез: «Вся проблема вот, видите, вода, шторм, сейчас ветра. Не то время. Поэтому приняли решение, дабы избежать уж совсем таких криминальных ситуаций, мы решили, что с Онеги будет проще всего. Там более-менее погода сейчас, волна небольшая. Потому что при большой волне будет очень тяжело идти».

Техника не позволяет отдаляться от берега больше, чем на 250 метров. Поэтому идти туристы будут по побережью. В день рассчитывают проходить по 300 километров, ночевать будут в палатках.

Лев Клюшников: «У нас идут три машины сопровождения, которые каждые 300 км будут нам довозить топливо. Потому что баков на гидроцикле хватит только на 150 километров, мы поставили дополнительные баки на 100 литров, но максимальный запас хода у нас увеличился километров до трёхсот, не больше».

Конечной точкой северяне планируют сделать Феодосию. Весь маршрут они рассчитывают пройти за 2 недели.

Все свои приключения путешественники будут снимать на видео. По возвращению они поделятся своими впечатлениями со зрителями «Нашего утра». Так что будем ждать.

 

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