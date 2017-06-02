На работе - ведущая, дома – декоратор. Наша коллега Татьяна Юлусова

Эту девушку знают многие северяне, ведь именно она рассказывает с экранов телевизоров о главных событиях региона.

Этот вопрос я задал не просто так. Квартира-студия, в которой живёт Татьяна 17 квадратных метров. Чтобы на этой площади разместить всё необходимое, ей понадобилось немало сил, терпения и воображения.

Татьяна Юлусова, журналист и ведущая ТВ-21: «Главное, всё спланировать. Когда здесь шёл ремонт, здесь были голые стены, пустые, обшарпанные. Я на полу ползала, всё по сантиметрам вымеряла, что и где будет стоять. Прямо тютелька в тютельку? Да, это важно, здесь важен каждый сантиметр».

В итоге получилась яркая, светлая и уютная квартира. Декор Татьяна создавала тоже сама. Использовала старые вещи, мебель, природные материалы.

Татьяна Юлусова, журналист и ведущая ТВ-21: «Я люблю всё натуральное. Необработанное дерево. Мы ездили с нашим коллегой Марком Протасовым в Териберку специально за досками. Стоп, специально? Да, специально. В октябре, уже практически лежал снег. Был жуткий ливень. Мы собрали на берегу, это доски с берега».

Для одних деревяшки на берегу – мусор, для других – элемент декора. Из них получились полки и не только.

Татьяна Юлусова, журналист и ведущая ТВ-21: «Нужно было как-то спрятать штору. Обычный крючок в магазине купить – скучно. Получилась вот такая вот защепка. Две досочки сложили, и получилась такая штука».

Идеи, признаётся Татьяна, рождались спонтанно. Увидела интересную вещь – сразу нашла ей применение. Например, яркая столешница, которую раскрасила подруга, стала верхушкой комода.

Татьяна Юлусова, журналист и ведущая ТВ-21: «Дизайнером интерьера была мысль стать, когда была совсем маленькая. Это видимо сейчас проявляется. Мне подружка написала: буду делать ремонт в квартире – я тебя приглашу».