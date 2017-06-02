Сайгон или Хошимин. Прогулка по второй вьетнамской столице

Первое название города и самое распространённое - Сайгон. Столица Южного Вьетнама. Сейчас он носит другое название «Хошимин» в честь вьетнамского вождя. Немного найдется на свете городов, которые всего за полторы сотни лет существования пережили бы столько потрясений, сколько выпало на долю этого населённого пункта.

Его история началась, как одного из крупнейших портов Камбоджи. Но предприимчивые вьетнамцы захватили себе столь перспективные территории. Также под «Сайгоном» следует понимать реку, на которой, собственно, и стоит город.

Долгое время Вьетнам был французской колонией. В 1954 году согласно Парижским соглашениям страна была разделена на два независимых государства: северное и южное. Долгое время эти два лагеря воевали между собой. Северная часть при поддержке Китая, СССР и КНР отстаивала распространение коммунизма. Южная же при поддержке США и Южной Кореи боролась за образование демократической республики. Только спустя 22 года состоялось объединение в единое государство - Социалистическую республику.

Если главный город севера Ханой является административным и политическим центром Вьетнама, то главный город юга Хошимин — экономическим центром и самым большим городом по населению.

Город переходил из рук в руки, становясь для каждой новой эпохи символом чего-то важного. Он был воплощением национальной трагедии и одновременно - прогресса. В XX веке Сайгон превратился в символ победы и возрождения страны. Сейчас он полон жизни, настоящий вьетнамский муравейник. Хошимин - город денег, роскоши и запретных плодов.