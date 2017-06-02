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Запеканка по-юлусовски. Ведущая новостей Татьяна Юлусова готовит завтрак

10:4002 июня 2017Просмотров: 89

Чтобы приготовить запеканку по-юлусовски, нам понадобится: творог, сметана, яйцо, манка и фрукты.

Татьяна в журналистике уже более 10 лет. Рассказывает, что изначально она пришла работать в рекламный отдел, но когда ей предложили попробовать свои силы в роли корреспондента, тогда-то всё и началось.

Татьяна Юлусова и Иван Герасимов: «Мне казалось, что люди в телевизоре какие-то космические и их привезли из другой планеты. И просто так журналистами не становятся. Нужен талант, династия должна быть телевизионная. И в детстве я мечтала стать тренером дельфинов. Архитектором сначала, а потом тренером дельфинов».

В массу добавляем банан. После чего всё вновь перемешиваем. Сахар насыпаем по желанию. И украшаем сверху вишней или клубникой. Кому что нравится. Свой профессиональный выбор Татьяна уже сделала. Она и журналист, и ведущая.

Получившуюся смесь ставим в микроволновку на 6 минут.

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