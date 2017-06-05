Кого проще воспитать – состоявшегося пса или маленького щенка?

Один из таких двортерьеров, который так и не нашёл постоянный дом – статный красавец Найд. Его в возрасте 6 месяцев на время приютила жительница Североморска Алёна Болдина.

К тому времени у неё дома уже жил Будо – восьмимесячного шалуна она взяла из фонда. Вообще у семьи всегда были собаки, до появления Будо и Найда они брали домой щенков. Поэтому Алёна не понаслышке знает, сколько хлопот с четвероногими «детками».

Алёна Болдина: «С щенком да, там же до прививок, до постановления прививок, лучше не гулять. А потом надо приучать сначала к пелёнке, потом на улицу приучать. Тут уже всё-таки более подготовленная к этому собака, она сама стремится на улицу выйти».

Подростки Будо и Найд тоже нуждались в коррекции поведения, к выгулу в детстве их никто не приучал. Но сообразительные псы быстро поняли, что их туалет на улице. Постепенно от четырёхразового выгула они пришли к двухразовому.

Алёна Болдина: «Сокращается период грызения в квартире, всё равно же какие-то задатки заложены в собаке. Меньше игривости, наверное. Потому что если бы он был совсем бы щенком, я не представляю, чтобы это было. Ещё характер такой – он крутится, крутится. Не лежит на месте».

Сейчас особых хлопот питомцы не доставляют. Вещи дома практически не грызут, своё место знают, могут даже понянчиться с ребёнком. Уж точно собак нельзя назвать дикими – несмотря на то, что в детстве их заботой и лаской не баловали.

В доме, где есть щенки, покоя не будет никому. Малышам постоянно нужно внимание, они всё время хотят играть и каждую вещь стараются попробовать на вкус. О том, как надо справлять естественные потребности, они тоже ещё в курсе. Именно поэтому Наталья Малыгина без присмотра щенков из огороженного места не выпускает.

Наталья Малыгина: «Пелёнки меняем. Раз в сутки нижний слой, верхние одноразовые меняем три раза в сутки. Взрослая собака, естественно, ходит на улицу. Когти стрижём. Когти приходится часто стричь, потому что они очень быстро растут».

Мама щенков, как её ласково называют хозяева, Кася, оказалась очень заботливой. Не каждая собака так внимательно и долго заботится о своём потомстве. И это большое подспорье, отмечает хозяйка.

Наталья Малыгина: «Ночью такое происходит, когда они просыпаются незапланированно, хотят кушать. Тогда им пускаешь маму и они, пока кушают маму, засыпают. Чувствуют тепло мамы рядом».

В первый месяц жизни щенков Кася справлялась с ними сама – кормила, вымывала. Если щенок – сирота, никто, кроме человека, ему не поможет. Подмывать его придётся несколько раз в день.

Наталье и проще, и сложнее одновременно – водные процедуры своим подопечным ей приходится делать реже, но зато самих щенков в квартире целая орава.

Времени на щенков, особенно, если у них нет мамы, требуется почти столько же, сколько и маленьким детям. Поэтому перед тем, как взять домой пушистый комочек, стоит хорошенько подумать – есть ли у вас возможность уделять им много внимания.

Не у всех хватает терпения, чтобы воспитать из щенка умную собаку. Не каждый готов нанять кинолога для своего подрастающего или уже взрослого любимца. Поэтому на улице оказываются псы всех возрастов.

И если воспитать собаку даже в зрелом возрасте возможно, то человека, который бросил четвероногого друга, исправить практически невозможно.