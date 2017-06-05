Пешком или на колесах? Исследуем транспорт Вьетнама

Туризм во Вьетнаме – относительно молодая, но динамично развивающаяся отрасль экономики. Свободно передвигаться внутри страны иностранцам разрешили всего с 97 года. И это возымело успех.

Только за прошедший 2016-й Вьетнам посетило более 10 млн. туристов. Для страны это рекорд. Каждый пятый турист – китаец, каждый 20-й – русский.

Нгуен Тук Ванг, житель Вьетнама: «Кто-то приезжает сюда за природой. Кто-то просто хочет максимально сменить европейскую обстановку. Некоторые ездят не первый год, потому что их тянет обратно во Вьетнам. У меня есть парочка знакомых европейцев, которые даже переехали сюда жить».

Тук уже более 10-ти лет проводит экскурсии для всех желающих. Водитель, отец двоих детей, он каждый день гуляет по центральному парку и ищет туристов. За 30 долларов, а это на самом деле не самая маленькая такса, он с утра до вечера готов показывать вам Вьетнам во всем его великолепии. Знает, чем удивить и даже шокировать приезжих. От предложения попробовать жареную собаку мы с Ваней отказались. И тогда Тук заговорил на русском.

Нгуен Тук Ванг, житель Вьетнама: «Я немного говорю по-русски. Я обучался несколько лет в Москве. Тогда это был СССР, совсем другая страна. У вас очень сложный язык. Поэтому я выучил не так много».

Рассказал Тук и про транспортную систему своей страны. А она во Вьетнаме на должном уровне. Да и дороги, не в пример российским – покрытие без ям и колдобин. Иначе скутерам здесь было бы не место. Ограничение скорости в городах – 50 км/час. Для русского это звучит дико, но мы испытали все прелести скоростного режима на себе и остались довольны. Поток из скутеров, такси, велосипедов и автобусов неспешен, словно воды знаменитой азиатской реки Меконг.

Непрекращающийся звук клаксонов на каждой из улиц сначала раздражает, но потом ты просто к нему привыкаешь. Здесь сигналят не для того, чтобы выразить свой гнев. Это – предупреждение о том, что ты находишься на достаточно близком расстоянии от другого участника дорожного движения. Европейцев за рулем можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато каждый местный готов подвезти тебя чуть ли не прямо сейчас. Правда, цена при этом будет в разы выше стандартной таксы. Возможность получить деньги с иностранцев вьетнамцы не упустят. Учатся у ведущих туристических стран они быстро.

Нгуен Тук Ванг, житель Вьетнама: «Страна у нас не самая богатая, но люди здесь открытые и гостеприимные. Согласен, что в каждой нации есть плохие личности. Но хороших, всё равно, больше. Среди вьетнамцев, среди русских, среди американцев».