Учиться никогда не поздно. Художник-самоучка рисует открытки про Мурманск

Строитель по профессии, Сергей Ерёмкин, никогда не умел и не учился рисовать. Почему полгода назад ему захотелось взять в руки кисти, краски и карандаш – не знает.

Сергей Ерёмкин: «Это само собой получилось. Все решает интуиция. Почему – я не знаю».

В качестве первых холстов Сергей решил использовать подъездные стены. Удивительно: чем больше в подъезде появлялось красочных рисунков, тем чище и аккуратнее он становился. Соседи тоже стали украшать общее пространство цветами и картинками.

Сергей Ерёмкин: «Я рисую, чтобы было с юмором, чтобы все радовались и были эмоции и чтобы это каждый с собой мог унести куда-то».

Увести и отправить куда-то можно открытки. Сергей уже нарисовал и даже отпечатал в типографии почти сотню открыток. На них храмы и церкви Мурманской области, животные, символы городов и сел Заполярного края. Мончегорск, Кировск, Териберка, Варзуга, Кола, Мурманск. Главный критик для автора – его супруга Екатерина.

Сергей Ерёмкин: «Если она говорит хорошо – я рисую для простых людей – если ей понравилось, значит, хорошо. Если ей не нравится, я говорю: ты в искусстве ничего не понимаешь. А так она главный судья. Я ей показываю, она смотрит и говорит: плохо или хорошо».

Дом Сергея похож на музей. Он много путешествовал, в основном, по работе. Объездил пол России до Сибири, был даже на Шпицбергене и Новой земле.

Сергей Ерёмкин родился в Мурманске. Где бы ни ездил и ни работал, всегда тянулся обратно, на Крайний Север. Так что с Мурманском у него любовь навсегда.