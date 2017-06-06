Без лебёдки не проехать. Как брали штурмом контрольные точки участники «Марфа-трофи»?

Пока застрявший квадроцикл, который примчался на помощь нашему застрявшему вездеходу, пытался хоть как-то выбраться из грязи, с другой стороны берега участники соревнований «Марфа-трофи» решали, как же добраться до контрольной точки. По условиям соревнований, машина обязательно должна быть рядом с цифрами на столбе.

Спешка здесь неуместна, чуть переоценишь возможности автомобиля – и куковать в болоте придётся до объявления финиша. Поэтому штурман исследует все, в прямом смысле, подводные камни, измеряет глубину и готовит лебёдку.

Каждый сантиметр небольшого пути под контролем штурмана. В таких соревнованиях его навыки важнее умений пилота. Впрочем, только командная работа помогает достичь идеального результата.

Вода подготовленному УАЗику не страшна. А вот скрывающиеся в ней пни могут оказаться препятствием. Но лебёдка и труд к победе медленно, но верно, ведут. Команда на точке отметилась и выбралась на сушу. А вот наше спасение затянулось.

В итоге квадрацикл выезжает, зацепившись за нас, и параллельно вытягивает вездеход. Все спасены. Теперь можно рассмотреть шестиколёсную технику поближе.

Михаил Быков: «Это - вездеход Макс-4, производства Канада. Полноценный вездеход с бортовой формулой поворота. То есть, как на тракторе поворачиваешь – притормаживаешь один борт – он поворачивается».

Мотор сзади, бензобак спереди, 18 лошадей и водонепроницаемый корпус – в принципе, больше ничего в этом мини-вседорожнике нет. В отличие от техники, люди к купанию в ледяной воде не столь устойчивы. Команда, которая только что штурмовала 13-ю точку, решила устроить перерыв – подсушиться, передохнуть и подкрепиться.

Дмитрий Шигаров: «В GPS-ориентировании гонка не нужна. Всё решает продуманная работа экипажей. Всё решает стратегия. Смысл гнать, если разложить машину на какой-то непонятной точке…»

Бездорожье сборная команда из Кандалакши и Полярных Зорь штурмует уже около 10-ти лет. Начиналось всё с поездок на рыбалку и охоту, заехать с каждым разом хотелось всё дальше и дальше.

Дмитрий Шигаров: «От УАЗика? Лобовое стекло. Немножко дверей. Всё остальное выполнено из алюминия. Это говорит об облегчении. Меньше вес – проходит там, где не проходит тяжёлая машина».

На бездорожье такая техника показывает себя хорошо, но для повседневной езды подготовленный УАЗик не подходит. У участников класса «стандарт» другая история. В глубокое болото они не полезут, зато по городу на таких машинах можно ездить каждый день. Что и делает участник из Мурманска Виталий Лазарев. Хоть и есть у него второй автомобиль, но этой зимой Нива была незаменима.

Виталий Лазарев: «Я традиционно выступаю в стандарте и больше что-то делать с машиной не собираюсь. В стандарте нормально, удобно мне. В 15-м году меня… уехал-то я окончательно своим ходом, но с трассы меня вынимали. В этой машинке и передний редуктор, и задняя ось была сломана».

Трассу в этом году помог пройти и опыт, и, конечно же, штурман. С жителем Заполярного Дмитрием Бидненко Виталий Лазарев объединился накануне соревнований. Изначально оба планировали заявиться как водители, но нехватка помощников заставила одного из них отказаться от руля.

Дмитрий Бидненко: «Больше внимания приходится уделять, по сторонам. В роли водителя ты больше смотришь за дорогой, а тут ищешь точки, подсказываешь. Ну тоже такое своеобразное, интересное. Штурманом попробовал первый раз».

На финише правильное прохождение всех точек проверяет судья. На каждой из них участники должны были делать фото.

Екатерина Сидоренко: «Я должна учесть, что каждый спортсмен правильно делает фотографии, то есть при фотографировании он должен одной рукой касаться автомобиля, другой рукой касаться таблички с номером. Номер таблички должен быть чётко виден, номер бортовой автомобиля точно так же должен быть виден».

В итоге все 20 точек быстрее других прошла команда из Мурманска на автомобиле Джип Гранд Чероки. Они участвовали в классе «стандарт». Среди подготовленных больше всех баллов набрала сборная Кандалакши и Полярных Зорь на УАЗике.