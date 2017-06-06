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Что такое флейринг? Конкурс барменов в Мурманске

11:0006 июня 2017Просмотров: 39

Подкинуть, поймать и тут же ещё раз подкинуть. У бармена две руки, но в соревновании флейрингистов, такое ощущение, что участвуют индусские боги, у которых рук на порядок больше. В Мурманск на этап чемпионата мира приехали 9 барменов из разных регионов Северо-Запада страны. И на мастеров из Заполярной столицы ставка самая большая.

Андрей Венков, представитель барменской ассоциации России в Мурманске: «Наши бармены уже выступали по Северо-Западу и неоднократно. Они занимали вторые, третьи, четвёртые места, т.е. первых мест пока не добивались. Если мы добьёмся, то будем хорошо праздновать».

В ход идёт всё: от можжевельника до огурца. Задача не только приготовить вкусный коктейль, но и сделать его интересным, необычным. Достойным для дегустации и фото на память.

Алёна Шайдарова, бармен: «Невозможно не запечатлеть красоту, которую приносят сюда и маленькие разные штучки классные. Красиво. Очень большой уровень у ребят!»

Илья Боев, бармен (Архангельск): «На самом деле, самое главное – это мелочи и детали. От того, как он выглядит, до того, какой у него аромат и вкус. В принципе, важно абсолютно всё».

Александр Шевченко, управляющий баром: «Я думаю, после сегодняшнего конкурса многие из этих коктейлей появятся во всех барных картах города Мурманска. Тройка точно появятся. Ну и плюс – ребята, которые проходят посмотреть, учатся. Смотрят на подачу, украшение».

Самая модная тенденция в барменском деле – подача коктейля со специальной закуской. Она называется «Гарниш». Алексей Пунанцев, который работает за стойкой уже 6 лет, делится секретом: не обязательно мудрить и придумывать сложное, можно из простых продуктов сотворить маленькое чудо. Главное – проявить фантазию.

Алексей Пунанцев, бармен: «Это интересно. Это как холст, на котором можно рисовать. Всегда вдохновение приходит. Всегда что-то новое, интересное. Барная индустрия сейчас развивается просто неимоверно».

Джан Сиферов, бармен: «Выпить просто коктейль и через какое-то время закусить – это не правильно. Надо всё почувствовать, потому что одно дополняет другое. Нужно понять, в чём состоит его вкус, послевкусие и какой весь аромат в сочетании компонентов. И после этого уже можно поставить балл».

Сергей Храпач, организатор конкурса: «Работа бармена – это и есть искусство. Бармен тот же самый психолог, артист, собеседник, друг. Всем должен быть. И опять же – бармен – это искусство».

Лучшие мастера этого искусства – бармены из Мурманска и Санкт-Петербурга, отправятся на следующий этап – всероссийские соревнования. По их итогам станут известны имена тех, кто представит Россию на финале чемпионата мира.

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