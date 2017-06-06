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Нотр-Дам-де-Сайгон и главный почтамт Хошимина. Достопримечательности Вьетнама

10:2006 июня 2017Просмотров: 68

Сайгон долгое время был французской колонией. Об этом здесь все напоминает. На центральной площади стоит собор под названием Нотр-дам. Это уменьшенная копия французского.

Нотр-Дам-де-Сайгон - именно такое полное название собора. Он был построен в неороманском стиле (очень, кстати, популярном в те времена в Европе) с вкраплениями элементов готики. С годами собор стал яркой и выразительной достопримечательностью Сайгона, его визитной карточкой. Больше века он украшает не только площадь Парижской Коммуны, но и всего Хошимина. Сюда ежегодно приезжают тысячи любознательных туристов, делающих чудные фото у розовых стен храма. Во Вьетнаме много католических храмов, но собор Сайгонской Божьей Матери — самый величественный и крупнейший в Азии.

Мастера из самого Парижа создавали его по чертежам французского архитектора. Они стремились привнести во Вьетнам частичку своей культуры, чтобы католический собор затмил своей величавостью буддийские храмы и поразил прямо в сердца местных иноверцев.

Это еще одна достопримечательность Сайгона – прекрасный образец времён Индокитая, конец 19-го века. Не удивляйтесь, если его стальные перекрытия, взлетающие в небеса арки, да и вообще строение покажутся вам знакомыми. Этот проект разрабатывали последователи Густава Эйфеля.  В облике Главпочтамта архитекторы постарались воплотить величие колониальной Франции.

Войдя внутрь, сразу замечаешь красивую мраморную кладку пола с её богатым орнаментом, высокие мозаичные перекрытия. И, конечно же, в центре помещения на самом видном месте висит портрет великого вьетнамского вождя, дедушки Хо Ши Мина.

Выбор открыток здесь очень большой. Самое главное, приобрести необходимые марки – без этого открытка никуда не попадет. Конкретной формы заполнения нет. Поэтому пишем в свободном стиле. Стоимость всей услуги около 20-ти рублей. Мы решили отправить её в Мурманск, в нашу телекомпанию.

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