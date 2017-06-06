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По лесам, да по болотам. GPS-ориентирование на озере Марфа

10:4006 июня 2017Просмотров: 57

Первые внедорожные покатушки у озера Марфа состоялись в 2010 году. Тогда участников было в два раза больше. Количество людей напрямую зависит от погоды.

В этот раз температура на улице держалась в районе отметки «ноль», а с неба, не переставая, валил снег. Мотоциклисты, для которых была подготовленная отдельная трасса, от такого экстрима отказались. Среди автолюбителей набралось 10 команд, в двух классах – стандарт и подготовленные.

Михаил Быков, организатор соревнований «Марфа-трофи»: «Для подготовленных автомобилей точки находятся в более сложных местах, там, где требуется лебёдка, вспомогательные средства. Для стандартных – у них не используется лебёдка в таких автомобилях, поэтому у них точки более лёгкие, более доступные».

Количество же точек для всех участников одинаковое – 20 штук. Перед стартом организаторы выдают командам координаты этих мест. Казалось бы – всё просто, забивай точки в навигатор и следуй его указаниям. Но если бы всё было так элементарно, то и смысла в соревнованиях бы не было. Сложность в том, что все точки находятся вдали от дорог – если слово «дороги» вообще применимо к этим тропкам.

Иван Репин, основатель соревнований «Марфа-трофи»: «Они выбирают сами себе маршрут. Если опытный штурман – то проложит лёгкий маршрут. Если штурман неопытный, будет долго и упорно биться к этой точке. Ну это, так скажем, GPS-ориентирование, вообще рассчитано на штурманов. Ну и водителям навык немножко себе повысить».

Команда из Апатитов сложных точек брать не стала. Автомобиль Лэнд-Ровер Дискавери впервые на подобных состязаниях и он абсолютно к ним не готов. Если у остальных участников класса «стандарт» хотя бы резина внедорожная, то англичанин приехал на обычной, шоссейной.

Александр Абакшин: «Оценили всё, что можно. Поняли, что это не наша точка и поехали дальше, искать лёгкую, простую. Куда сможет проехать этот автомобиль. У нас лайт-режим».

За 7 простых точек участники получили 13 баллов. Впрочем, главная цель у них – не победить, а доехать после покатушек до Апатитов своим ходом. А уже потом, когда авто будет подготовлено для бездорожья, можно и за первое место побороться.

Андрей Литвинов: «Много доделок, много работы, много вложений. Если это всё осуществить, она очень многих может победить, несмотря на свой год, возраст».

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