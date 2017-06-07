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30 тысяч рублей за то, что не пропустил скорую. Не слишком ли сурово?

10:2007 июня 2017Просмотров: 100

Правила дорожного движения нарушают не только водители, но и пешеходы. И для вторых обычно последствия более трагичны. Во Франции тех, кто переходит дорогу на красный свет, решили не наказывать деньгами, а брать на испуг.

Когда человек переходил дорогу на запрещающий сигнал, раздавался громкий визг тормозов. А потом фото своего испуганного лица пешеход-нарушитель видел налайтбоксе. Снизу красовалась подпись – «Не стоит заглядывать в глаза смерти. Посмотрите на светофор и переходите дорогу безопасно».

30 тысяч вместо пятисот рублей и лишение прав на полтора-два года, - так законотворцы предлагают наказывать водителей, которые не пропускают машины скорой помощи. Особенно строго стоит обходиться с теми, кто намеренно блокирует проезд для машины с медиками.

Во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу на трассе взорвался автомобиль. За рулём была известная гонщица Кортни Форс. Скорость автомобиля во время взрыва была 330 миль в час, это - 531 км\ч. 28-летняя пилотесса сама вышла из горящей машины. Девушка не получила травм, и на следующий день снова участвовала в соревнованиях. Финальная гонка принесла ей 2 место.

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