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Два рыбацких посёлка объединят с помощью книг. Культурный проект в Териберке

11:2007 июня 2017Просмотров: 16

Два рыбацких городка-поселка – норвежский Вардё и российская Териберка очень похожи.  Традициями, внешним обликом и проблемами. И в Вардё, и в Териберке уже давно нельзя рыбачить так, как раньше. И, если не рыба, то теперь только культура спасет эти места. Так решили северяне, организаторы проекта «Новая глава».

Олег Хадарцев, куратор: «Мы хотим немного переосмыслить в 21 веке. Переосмыслить для вот этих двух точек на карте, которые очень похожи и исторически, и географически. Мы решили, что общим товаром для двух рыбацких городков могли бы быть книги».

Все лето интернациональная команда будет строить в Териберке передвижную мобильную библиотеку. Внутри вагончика создадут место для релакса и медитации, где можно согреться, выпить кофе, почитать книгу. Библиотека будет перемещаться по Териберке, Мурманской области и даже Баренцеву региону.

Свен-Харальд Хольмен, лидер проекта: «Знания, идеи, разговоры… Книги – это символ понимания между людьми».

В российско-норвежской команде – кураторы, художники,  фильммейкеры, мастера и плотники. Художник Андерс Фройлэнд представляет знаменитый фестиваль «Комма Фест». Свен-Харальд Хольмен тоже из Вардё, он занимается реконструкцией старинных домов.

Свен-Харальд Хольмен, лидер проекта: «Когда я впервые побывал в Териберке, сразу проникся любовью к этому месту, потому что увидел столько общего с моей родиной – Вардё. Поэтому хочу сделать здесь что-то позитивное, полезное, объединяющее».

Главное - наладить контакты с местными жителями и вовлечь их в проект. Например, мастеров, готовых поработать летом. Также планируются мастер-классы, лекции, концерты. Часть библиотечного фонда составят книги из старой териберской школы. Мрачный пол в разоренной школе, заваленный книгами, наверное, видели многие. Теперь литература пойдет на доброе дело.

Олег Хадарцев, куратор: «Мы такие наивные романтики, которые верят в хорошее. Это такой наш мини-пирог внутри большого мира. Это будет еще одно подтверждение того, что самые невероятные и, может быть, наивные идеи, они реализуемы».

Передвижную библиотеку планируют построить к середине августа. Часть книг будут закупать. Часть возьмут в дар от жителей Мурманской области. Если у вас есть книги, которыми вы готовы поделиться, «Новая глава» их с радостью примет. Для этого нужно обратиться в группу Вконтакте  vk.com/fridaymilk

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