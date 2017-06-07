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Как сохранить экологию? Чем может помочь природе молодёжь?

10:4007 июня 2017Просмотров: 69

Мурманская областная молодёжная общественная экологическая организация «Природа и Молодежь» была создана 3 мая 1999 года.  Её цель  - привлечь внимание общественности к экологическим проблемам.  

Сегодня «ПиМ» - это крупнейшая экологическая молодёжная организация региона, её основу составляют студенты ВУЗов, СУЗов, и учащиеся старших классов школ, лицеев, гимназий. Активисты проводят встречи, выставки, собирают макулатуру, проводят фестивали. Представитель организации Дарья Матвеенкова стала гостем утренней студии.

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