Как сохранить экологию? Чем может помочь природе молодёжь?

Мурманская областная молодёжная общественная экологическая организация «Природа и Молодежь» была создана 3 мая 1999 года. Её цель - привлечь внимание общественности к экологическим проблемам.

Сегодня «ПиМ» - это крупнейшая экологическая молодёжная организация региона, её основу составляют студенты ВУЗов, СУЗов, и учащиеся старших классов школ, лицеев, гимназий. Активисты проводят встречи, выставки, собирают макулатуру, проводят фестивали. Представитель организации Дарья Матвеенкова стала гостем утренней студии.