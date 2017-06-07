Вьетнам спортивный. Что любит азиатская страна?

7,5 тысяч квадратных метров – Сайгонский спортивный клуб крупнейший в Азии центр смешанных боевых искусство. Клубом назвать это сооружение язык не поворачивается. Больше похоже на какой-то футуристический дворец.

Здесь с малых лет детей приучают к спорту. Обучение проводят чемпионы национальных и мировых первенств. Прийти сюда может любой желающий – от «зеленого» новичка до профессионала. Боевые искусства вьетнамцы обожают, но занимаются ими исключительно ради самообороны.

Буквально в нескольких метрах – обычный урок физкультуры. Температура воздуха во Вьетнаме редко опускается ниже 10 градусов. Поэтому такие занятия на свежем воздухе проводятся практически круглогодично. В 2016-м страна отметила 70-летие отрасли физкультуры и спорта. Вице-премьер Вьетнама Ву Дык Дам на празднике заявил, что занятия физкультурой и спортом должны стать естественной потребностью, привычкой каждого человека и ответственностью гражданина перед Родиной.

Прогуливаясь по улицах Сайгона, мы услышали характерный для футбольного стадиона шум. Оказалось, что здесь проходит открытый Кубок города. Интересно, но мы с Ваней оказались единственными белыми на всем стадионе. Но игра номер 1 в мире не видит различия по расовому признаку, поэтому встретили нас радушно. Скажем больше – недавно в сборную страны по футболу пригласили русского вратаря с вьетнамскими корнями Льва Данга. Такое вот у нас родство получается.

А вот для игры в дзиандзи никаких спортивных центров или специализированных площадок не требуется. Русские называют эту игру «ножной воланчик». Играют в него все - от мала до велика. Собираются после трудового дня и просто наслаждаются жизнью. Именно здесь и начинаешь понимать всё радушие и открытость вьетнамцев. Не отказали в возможности попинать воланчик и Ване. Правда, получалось это у моего друга не очень.