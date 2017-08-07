Что такое мармелад из лука и как его сделать? Секретным рецептом делится Игорь Якуб

Итак, для приготовления нашего фирменного гамбургера ТВ – 21 нам потребуется. Одна котлета, сделанная из стопроцентного говяжьего фарша, одна булочка, один маринованный огурец, пару ломтиков бекона, несколько кусков сыра, столовая ложка майонеза, две столовых ложки горчицы, один перец халапеньо, две штуки шампиньонов, один репчатый или красный лук.

Сначала обжариваем на сковороде булочку. После на сковородку отправляется наша говяжья котлета. Чтобы она получилась сочная, фарш не нужно приправлять солью и перцем. Лучше добавить их непосредственно перед жаркой.

Игорь Якуб, шеф повар: «Делаем соус! Это самое важное! Столовая ложка майонеза. Две столовые ложки горчицы. В данном случае это зерновая горчица. Перчика три-четыре халапеньо, будет уместно».

На сковородке мы обжариваем бекон. Чтобы сделать наш гамбургер особенным, мы добавим в него секретный ингредиент, приготовлением которого и займемся, пока жарится наша котлета.

Игорь Якуб, шеф повар: «Мы сейчас будем делать мармелад из лука. Шампиньоны берем. Это самый популярный гриб, который есть везде. Не забываем шампиньоны мыть не надо, они очень впитывают влагу».

Вместо этого мы их просто чистим и произвольно нарезаем. Так же мы измельчаем лук, репчатый или красный, по вкусу. И поджариваем его, чтобы он был хрустящим. Добавляем шампиньоны и секретный ингредиент.

Игорь Якуб, шеф повар: «Ну, как ваш телеканал. Огонь. Теперь мы добавляем немножко тростникового сахара. Кажется сахар, грибы, соль. Сейчас мы сделаем баланс. У нас есть волшебный помощник – это винный уксус».

И теперь мысобираем наш гамбургер как конструктор, из всех элементов. Начнём снизу вверх. Булочка, кетчуп, салат, огурцы, котлета, сыр, бекон, мармеладный лук, соус и снова булочка. Вуаля!

Вот он, настоящий американский завтрак. Да ещё и посвящён нашему телеканалу. Аппетитный и насыщенный.