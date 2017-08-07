Фигурка из ржаного теста и ещё много всего съедобного и не съедобного. Большой праздник в Кузреке

Официально в Кузреке никто не живёт. Как населённый пункт, она перестала существовать почти 40-к лет назад. Но, в отличие от большинства деревень и посёлков, которых постигла такая же участь, Кузрека не просто живёт – она процветает. Правда, исключительно летом.

Праздник поморской козули за несколько лет стал международным. Гости из-за границы приезжают не только на других посмотреть, но и себя показать, как финн Юкка Мёнкёнен. Интересно и приезжим, и тем, кто живёт в Кузреке.

«Я жил здесь, родился. Ну, я в Мосееве родился, а здесь ещё лучше даже. И вот этот праздник».

«Подъехали, место попросили, там столы поставить, что-то ещё. Там кормят, здесь то, здесь то, здесь то. Ну вообще просто».

«Здорово, молодцы».

«Интересно, очень интересно. И приятно видеть, что столько народу собралось».

«Это же не просто опен-эйр. Это всё для того, чтобы мы вспомнили откуда мы, кто мы и как раньше веселились люди».

«Вот концерт послушать с удовольствием. Нам всё здесь нравится».

Сейчас всё идёт, как по маслу. Праздник, торговля, мастер-классы, в центре у колодца – концерт. А первое мероприятие было не так-то просто организовать. Предприниматели из Умбы не хотели, чтобы гости Кузреки стали непрошенными гостями и пошли просить разрешения у местных жителей.

Ирина Волкова, организатор праздника: «Мы с нашим начальником отдела культуры, вот эта активная группа женщин, как водится, пришли к старожилам и сказали: хотим праздник сделать. Старожилы сказали – ненене, туристов нам не надо. Будет шумно, будет грязно. – Но позвольте хоть первый раз попробовать. Позволили, сделали».

Первая «Поморская козуля» состоялась в 2010 году. Людей было не так много, как сейчас. В последние годы на праздник приезжают около 2-х тысяч человек и они с трудом умещаются в скромной деревеньке. Одной центральной площадью место проведения праздника не ограничивается, торговые ряды растягиваются на несколько сотен метров.

«Я в прошлом году покупала у этого хозяина сига копчёного, окуня копчёного. Можно сказать, что в этом году я приехала только из-за него сюда, потому что у него продукция очень вкусная».

Купить на празднике можно не только рыбу. За продукцией местного совхоза выстроилась очередь – люди берут молоко, йогурт, творог и сливки – всё натуральное, от умбских коров. Рядом продаётся варенье из еловых и сосновых шишек. Домашняя выпечка тоже расходится на ура. И, конечно же, никто не проходит мимо большого котла с традиционной поморской ухой.

Елена Баркова: «Котёл двести литров. Уха тут из сёмги, горбуши и палтуса. Картошки 25 килограмм и рыбы по 10 килограмм. Каждой».

Но вернёмся на площадь. Каждый год организаторы мероприятия стараются удивить гостей. В прошлый раз в Кузреку приезжали барабанщики, в этот – взвод морской пеходы Свято-Алексиевской пустыни.

Серьёзные песни, исполненные а капелла, сменяются ритмичными композициями под гитару. И пока выступают курсанты, справа от сцены трудится человек с бензопилой в руках.

Козулю в Кузреке делают не только из теста, но и изо льда. Ледяной шедевр рождается прямо сейчас силами кировских снежных скульпторов.

Иван Локтюхин уже не в первый раз приезжает на праздник Поморской козули в качестве ледяного ювелира. Вот и сейчас он уже сделал несколько небольших скульптур, так сказать, для разогрева и приступил к исполнению самой главной – символа праздника. Эскизов перед глазами нет, да и не нужны они, уверяет нас скульптор.

Иван Локтюхин, ледовый скульптор: «Эскизы здесь вот, пройдите по рядам. Это всё эскизы лежат. Эти прекрасные поделки, то, что люди делают, то, что люди с душой сюда приносят. Это то, что стоит делать дальше».

Лёд в августе требует быстрой работы, а не то не успеешь выпилить шедевр, как от него ничего не останется. Но Иван – профессионал, и через пятнадцать минут ледяная козуля уже знакомится с гостями праздника. К ней он вырезает детишек – семья в сборе, зрители в восторге.

О козуле традиционной, из теста, а так же поморских продуктах и блюдах мы расскажем вам завтра, в это же время. Смотрите «Наше утро».