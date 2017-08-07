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На перекрёстке путей. История Мальты

11:2007 августа 2017Просмотров: 102

Итак, мы на самом большом острове Мальтийского архипелага. Он расположился в Средиземном море между Тунисом и Сицилией. Кстати, отсюда до Италии всего-то 93 километра, меньше чем от Мурманска до Оленегорска. 

Мальта с финикийского переводится как «убежище», «приют».  Изрезанный удобными бухтами архипелаг ещё с VIII века привлекал завоевателей. Сюда стремились греки, на пятки им и друг другу впоследствии наступали  римляне, арабы, испанцы.

Особый период в истории Мальты начался в 1530 году, когда император Карл V предоставил остров духовно-рыцарскому ордену иоаннитов, с того времени он стал называться Мальтийским орденом. 

И даже если зритель ничего не слышал о некогда могущественном рыцарском ордене, то восьмиконечный мальтийский крест видел наверняка.

Его изображение можно встретить повсюду на архипелаге, включая разнообразную сувенирную продукцию. Она пользуется неизменным спросом у многочисленных туристов. 

Они едут сюда со всех уголков планеты, включая Россию. 

Бодрящая водичка плюс субтропический климат превращает жизнь местных жителей и гостей Мальты в сплошной праздник. Ведь солнце здесь светит круглый год, а дожди бывают исключительно зимой. Тогда можно и за грибами отправиться и достопримечательности местные изучить. 

Знаете ли вы, что эта земля была заселена 7 тысяч лет назад, то есть раньше, чем были построены знаменитые египетские пирамиды. А каменистая почва заставляет жителей с особой заботой относиться к земледелию.

 

 

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