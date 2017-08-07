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Шашлык без комаров. Секреты успеха от мурманчан

11:4007 августа 2017Просмотров: 149

Мурманск, лето, шашлыки. Третий год подряд команда Power Hit Radio собирает всех желающих на большую гастрономическую битву.

Состав команды – от 3-х до 5-ти уверенных в своих силах человек. В этом году на старт вышла великолепная семёрка команд. Задача – сделать самый вкусный шашлык за 60 минут. 

Максим Байков, организатор: «На примерно 25-й минуте уже шашлык у некоторых готов. Но я скажу по опыту предыдущих лет: быстро – это не значит вкусно». 

В первую очередь – это праздник на природе. Поэтому и команды стремились перещеголять друг друга во всем, включая названия и внешний вид. В этом году организаторы приготовили нововведение – оценивался не только вкус шашлыка, но и сервировка. В общем, на суд жюри предоставляли самое настоящее ресторанное блюдо. 

Ульяна, участница команды «Ни рыба, ни мясо»: «Мы так назвались потому что у нас все Овны и Рыбы». 

Вахтанг и Гиви, участники команды «Дальние родственники»: «Это - Вахтанг, а я Гиви. Вот такие вот мы. А у вас общая фамилия? Вы же братья? Да, мы Джигурдаевы!».

Первые полчаса жюри нагуливало аппетит. А уж потом шашлыки посыпались на них, словно из рога изобилия. 7 разных подач, каждая со своей изюминкой. 

Дегустировать было легко, а вот судить сложно. Об этом в эксклюзивной беседе нам признался один из членов жюри. 

Наталья Даль, самый человечный судья: «Я не люблю быть в жюри, потому что всех люблю. Но приходится выбирать. Мы будем оценивать, в первую очередь, мясо».

Отведенный для соревновательного момента час пролетел незаметно. Довольные и сытые члены жюри совещались недолго. Единогласным решением победа досталась команде «Крэйзи Софа». Именно «Сумасшедшая Софа», в честь самой маленькой участницы, в этом году будет носить гордое звание «Лучшие шашлычники» по версии Power Hit Radio.

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