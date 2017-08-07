Вялый хвостик - это хорошо или плохо? Выбираем арбуз

Продавщица Майя, уверяет, что в ее торговой точке арбузы выбирать не надо, так как они все, как один, спелые и сладкие.

Майя, продавец: «Проверять ничего не надо. Я знаю. Я беру и стучу. По звону я отличаю очень хорошо. Вот так. Видите, какой звон. Это же с Дагестана, там 50 градусов как у нас в Ташкенте. Я определяю только по звуку. Они сейчас все сладкие и хорошие».

Способов, как выбрать спелый арбуз много, каждый использует тот, которому больше доверяет.

«Чем более вялый хвостик, тем вкуснее. Главное, чтобы было пятнышко. Вот такое. Это значит, что он лежал на земле. Значит, что он выращен не искусственно, а на земле».

«Щелчком. Раз, раз. Он должен быть звонкий»

Это - самый распространенный способ проверки ягоды. Звонкий звук говорит о том, что плод созрел. Желтое небольшое пятно означает, что арбуз созревал на бахче под солнцем. А вот сухой хвостик объясняет, что ягода проделала длительное путешествие. Так же необходимо учитывать при выборе арбуза его вес, который не должен быть сильно большим или сильно маленьким.

Еще считается, что ни в коем случае нельзя просить надрезать арбуз – тем самым открывается путь для микробов, которые при тепле стремительно размножаются. Но Чингиз считает – надрез просто необходим. Надо же убедить покупателя в спелости ягоды.

Чингиз уже 15 лет занимается арбузами. Сначала перевозил, затем продавал. Рассказывает, что по надрезанной ягоде, сразу видно в каких условиях она выращивалась.

«Бывают белые жилы, значит поливные. Поле поливается водой. А когда вот такой чистый, как стеклышко… рядом с семечкой сахар. Кожура тонкая, хорошая, ровная».

Арбузы есть поливные и не поливные. Последние считаются самыми качественными, с достаточным содержанием сахаров, то есть сладкими. Неполивной арбуз тот, что напитался силой солнца и рос не под пленкой, а на грядке. Они созревают дольше. А поливные вырастают быстрее и большими – хорошо для бизнеса, но они не такие вкусные. Время созревания арбуза не только август, как это принято считать, все зависит от климатических условий и места.

Чингиз, продавец арбузов: «Арбузы начинаются с середины июля. После 10-го июля Дагестан, а потом Ставропольский край, потом Астраханская область, потом идет Волгоград и Саратов».

Чингиз говорит, что эта фура пришла 2 дня назад. Это - первые астраханские арбузы. Нас даже угостили одним, так сказать на пробу.