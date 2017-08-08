Как закадрить девушку? Мурманские прохожие делятся советами

Один из зарубежных сервисов знакомств в интернете настоятельно попросили пользователей мужчин перестать «кадрить» девушек с помощью тигров.

По мнению зоозащитников, мужчины в поисках знакомств часто злоупотребляют желанием сделать эффектное фото и понравиться женщинам. Защитники направили в сервис знакомств требование блокировать юзеров, которые размещают снимки в обнимку с тиграми.

Руководство сайта отказалось от блокировки, но обратилась к пользователям с просьбой перестать использовать животных в личных целях. Активисты на этом не остановились, они уже создали аккаунт в Инстаграме, в котором публикуют скриншоты профилей мужчин, которые пытаются кадрить девушек большими кошками.

По мнению журналиста «Нашего утра» Ивана Герасимова, фотки с живым тигром – это круто. Тем более, что девушки любят котиков. И это отличный способ «закадрить» понравившуюся особу. А как считают мурманчане, чем можно привлечь девушку? Смотрите сюжет и пополняйте словарь своего внутреннего Казановы.