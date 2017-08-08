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Когда хочется всё сломать и всем нахамить. Индастриал дэнс – как способ эмоциональной разрядки

11:4008 августа 2017Просмотров: 127

Новое – это хорошо забытое старое. Именно так отзываются о стиле «индастриал дэнс» мурманские танцоры. Для него характерны ломаные рваные движения под тяжелый ударный ритм. Прибавьте к этому картинку в стиле кибер-готики и милитари – вот вам и общее понимание. Со стороны кажется, что танцор ведет бой с невидимым врагом.

Владислав Захаров, танцор Industrial dance: «Сейчас для людей он кажется примитивным. Музыка тоже очень специфична. Поэтому не всем дано это понять».

В нашей стране «индастриал дэнс» появился относительно недавно – не более 5-ти лет назад. В Мурманске этим занимаются с десяток человек. Влад и Юля – одни из них. Говорят, что 10 человек – это прилично для города с населением меньше полумиллиона. Поклонников стиля «индастриал» называют «риветхедами».

В общем, посмотрите фильмы «Безумный Макс», «Бегущий по лезвию» или «Судья Дредд». Вдохновение риветхэды черпают, в том числе и оттуда. 

Владислав Захаров, танцор Industrial dance: «Очень большая энергия исходит от тех, кто пишет такую музыку. И от танцоров тоже энергия исходит. Все негативные, позитивные и другие эмоции можно выплеснуть в этом танце. И это круто».

«Индастриал дэнс» – практически всегда танец индивидуальный. В нем вы не найдете плавных движений или улыбок на лицах. По общему мрачному настроению индастриал-культура в целом схожа с кибер-готикой. Она подразумевает, что мир вокруг, как и вся жизнь, состоит из серых и темных тонов. В общем, жизнь – борьба, а не стильные фоточки и латтэ в кофейнях. 

Юлия Сибиленко, танцор Industrial dance: «Каждый приходит сюда в определенный период развития. Кому-то это нужно, чтобы решить свои проблемы. Кому-то нравится танец. В целом – это выплеск энергии, про который Влад уже говорил».

В общем, «индастриал дэнс» или попросту «промышленный танец» - это стремление разорвать вокруг себя некую паутину. Танец-разрушение, танец-страсть в его, казалось бы, примитивной форме. И если вам когда-нибудь захочется что-нибудь сломать или на кого-нибудь накричать – лучше приходите на курсы «индастриал дэнс». Выплесните весь негатив, и на душе станет легче.

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