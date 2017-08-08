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Козуля на счастье, козуля для богатства, козуля-защитница. Как выбрать фигурку из ржаного теста для себя и друзей?

10:4008 августа 2017Просмотров: 146

Праздник Поморской козули на Терском берегу, в селе Кузрека, проходит уже 8-й раз. И вот она, главная виновница торжества. О том, откуда появилась поморская козуля и что она символизирует, расскажут местные мастера. 

Козуля на празднике основной товар. Маленькие фигурки из ржаного теста продаются в большом количестве. Конкуренции у мастеров нет – у всех козули по сто рублей. Покупают гости Кузреки сувениры охотно, берут по несколько штук, некоторые – по десятку – себе, родным и друзьям. 

Рожки у фигурок слеплены по-разному. И это не просто фантазия мастеров – каждая козуля имеет своё магическое значение. 

Мария Аншукова: «Вот это однорогий олень – символ дружеских отношений. Вот это венчальный олень – козуля на свадьбу. Двурогий олень – символ здоровья и долголетия». 

Круг над головой – это символ солнца, дарит тепло и спокойствие в семье. Похожий на солнце, но с гребешком на голове – олень-воин, охраняет дом и оберегает тех, кто в нём живёт. Бараны, быки и коровы символизируют богатство, достаток в доме. Всадник сулит успех в делах. Специалист отдела по сохранению традиционных поморских ремёсел умбского дома культуры Мария Аншукова знает о козулях всё. И относится к этим фигуркам серьёзно. Вот, например, нерпа – амулет охотников и рыбаков, должна быть в каждой поморской семье. 

Мария Аншукова: «У меня муж, например, кладёт в карман и спокойно уезжает на рыбалку. Я спокойна, что он у меня обязательно вернётся и вернётся с уловом». 

Гости слушают рассказы с интересом, но в выборе фигурок доверяются своей интуиции. Говорят, она лучше знает, что им в первую очередь нужно. Тем более, что каждая козуля сулит что-то хорошее. 

Раньше козули занимали самое почётное место в доме. Наши предки ставили фигурки к образам, то есть в красный угол с иконами. Для детей обрядовое печенье было лакомством. Печенье же, значит, можно есть. 

Анна Крюкова: «Можно, но осторожно. Потому что очень плотные, они, когда выпекаются, становятся очень-очень плотными. Как сухарики. Но коляды, особенно если колядами приходили дети, они с удовольствием сгрызали, съедали. Зубки молодые, могут себе позволить». 

А вот архангельская козуля всем по зубам. Сладкий пряник, расписанный определёнными узорами. Такая козуля появилась на несколько столетий позже поморской. 

Наталья Микитенко: «Их начинали печь где-то с 18 века, когда появился на севере сахар, пряности. Поэтому пряники отличаются от поморских – они очень сладкие, пряные, ароматные, душистые. И дети очень любят такие пряники». 

Интересно детям такие пряники не только есть, но и участвовать в их создании. На фестивале все желающие могли попробовать украсить архангельскую козулю сахарной глазурью самостоятельно. 

Традиции – это не только печенье. Во что одевались наши предки, с помощью выпечки не показать. Для этого есть куклы. Раньше их делали без лица. Считалось, что если нарисовать кукле глаза и рот – то в неё вселится злой дух и она оживёт. 

Вера Лукьянец: «Вот эти куклы – это куклы в национальных костюмах. Вот это куколки-покосницы. Вот это – как девушка превращается в женщину по жизни. Кукла девка-баба называется». 

Куклы тоже вызвали интерес у гостей, но всё же главный символ праздника остался самым популярным. Кстати, раньше считалось, что чем больше в доме козуль, тем богаче будет жизнь. Для Кузреки эта фигурка вполне может быть символом возрождения. Ведь именно с неё начался большой праздник, благодаря которому почти забытая деревенька становится центром внимания туристов. 

О том, что ещё охотно покупают туристы на фестивале Поморской козули, расскажем в следующем сюжете

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