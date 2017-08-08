Морошка есть, а где грибы? Дары северной природы на мурманских рынках

Урожая с наших заполярных огородов немного. В основном, на сегодняшний день, это зелень и цветы. У некоторых, правда, есть уже и клубника на продажу.

Иван Волков, продавец: «Она всегда имеет спрос. Тем более у меня такой сорт. Она ароматная. Сильно крупная не растет».

В наших северных условиях сложно вырастить теплолюбивую ягоду. Проще всего то, что не требует особой заботы и внимания. Как правило, это овощи или зелень.

Наталья Машинцева, продавщица: «Редиска. А это - ревень. Шкурка снимается. Из него отличные компоты получаются и варенье».

Наталья Машинцева уже 15 лет продает то, что растет у нее в огороде. У нее в семье каждый занят своим делом. Муж выращивает, а жена торгует урожаем. Женщина с удовольствием решила провести небольшую экскурсию по рынку.

Наталья Машинцева, продавщица: «Вот видите, укропчик выращивают, петрушечку. Здесь лук есть. Это все человек выращивает собственными руками. Это не хухры-мухры, что мы в магазине. Видите, какой у нас на севере может лук расти. И это еще не предел. Лук бывает и такой. Вот свекольник. Это домашний свекольник. Вот такая ботвинья получается из него. Гвоздика турецкая. Редисочка. Все выращено с любовью. Лук двух видов. Салатики посмотрите, это красота».

Наталья говорит, урожая мало, так как солнечных дней этим летом почти не было. Рассказывает, что в прошлом году все было по-другому.

Наталья Машинцева, продавщица: «Везде сдвинулось лето. И сажали все с большим опозданием. И урожай будем собирать с большим опозданием. Надеемся, что не будет заморозков. Грибов до сих пор нет. В прошлом году у меня муж уже первые грибы приносил».

На рынке есть урожай не только с огорода, но и из леса, например морошка. В прошлом году эта ягода появилась в начале июля. В этом сезоне ее мало, да и собирать сложнее.

В ход идут также и плодоножки от морошки. Их можно использовать для заваривания чая и лечения. Хотя урожая и не много, но покупатели все равно есть.

Каждый сам выбирает, что и где ему покупать. На рынке, свое или в магазине, привозное.