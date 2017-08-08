Всё самое вкусное в одной деревне. Чем кормили гостей на празднике «Поморской козули»

Праздник Поморской козули – это не только традиционные фигурки из теста. Самой вкусной площадкой стал «Обжорный ряд». Здесь гости праздника могли купить всё – от домашней выпечки до продуктов фермерского хозяйства.

За восемь лет фестиваль «Поморской козули» значительно вырос и сейчас в небольшую деревеньку на Терском берегу приезжают около 2-х тысяч человек. А столики и палатки с сувенирами и едой растягиваются на несколько сотен метров.

За молоком, сливками, йогуртом и творогом от Умбского совхоза сразу выстроилась очередь. Здесь люди отовариваются первым делом – знают, что на всех не хватит. Ведь молочную продукцию предприятие выпускает не в промышленных масштабах – в совхозе всего 64 коровы, в среднем с каждой надой 15-20 литров в день.

Виктор Сиротин, заведующий Умбским совхозом: «Мы его не нормализуем. Вот как подоились коровки, например, 3,4 или 3,6 литров, так и разлили и отправляем. Мы доим где-то сейчас 800 литров, по Умбе расходится в пределах 200-т литров молока, йогурта литров 50, кефира по 80 где-то, остальное на переработку, на сливки, творог».

Гости праздника дегустируют продукцию на месте. Говорят, такого йогурта в Мурманской области просто не найти.

Тем, кто предпочитает что-нибудь послаще, торговцы предлагают ещё один местный продукт. Делается он из еловых и сосновых шишек, которые растут на хвойных деревьях Мурманской области.

Вера Волкова: «Получается мёд, получается варенье, очень вкусное, очень полезное. Очень хорошо укрепляет иммунитет. И вот у меня младшая дочка ест с кашей всю зиму, очень нравится».

Чтобы не было слишком приторно, варенье из шишек можно закусить калиткой. Нет, не деревянной. Это традиционная поморская выпечка, делается из ржаной муки. Замешивается пресное тесто на соде и кефире, добавляется картошка – и всё. Делать проще, чем пирожки, утверждает Елена Смирнова.

Елена Смирнова: «Единственное, что нужно с душой делать. Не просто картошку, а картошечку заправить. Яичко, может быть, туда добавить, маслица побольше, молоко хорошее. Сверху сметанкой помазать, в печку поставить».

Какой же поморский праздник обойдётся без рыбы! Её жители Терского района ловят сами. И знают множество способов приготовления. И морские продукты предлагают на любой вкус.

Дмитрий Тимченко: «Копчёная рыба. Сиг, горбуша, окунь. Поймали Мунозеро, Восточное Мунозеро. Она вся вкусная. Окунь – он жирный, рябушкой там питается. Сиг вкусный, на озере чистая вода там».

Копчёная рыбка пахнет так, что цель довезти все гостинцы до дома ставят себе не все. Впрочем, рыбу берут с запасом – и себе, и родственникам.

Для тех, кто не хочет есть рыбу всухомятку, традиционная поморская уха. Её для праздника всегда готовят много.

Котёл – 200 литров, внутри 25 килограммов картошки и рыбное ассорти – сёмга, горбуша и палтус, по 10 килограммов каждого вида.

Елена Баркова: «Вкус даёт. Каждая рыба свой вкус и уха получается очень вкусная. Сборная уха. И бутылка водки – для того, чтобы не было жира, не пахло. Уха настоящая, поморская».

Рецептов ухи существует множество, но поморская ни с чем не сравнится – в один голос утверждают гости Кузреки. Столов для всех желающих отведать рыбного супа не хватило, но неудобств это не доставило – люди с комфортом уместились на газоне.

Для тех, кто опасается пробовать что-то новое в незнакомом месте, есть и знакомый всем шашлык, и домашняя выпечка. Надо отметить, с богатой начинкой. Гостеприимные поморы постарались, чтобы голодным из Кузреки не уехал никто. И чтобы на следующий год люди вновь вернулись – не просто поесть, а вспомнить поморские традиции.