Для посадок большие корзины, для удачного лова глаза Осириса. Продолжаем путешествие по Мальте

Посмотришь на мальтийские каменистые пейзажи, отсутствие воды и подумаешь: ну, о каком земледелии может идти речь? А если присмотреться и отправиться на местный рынок, то сразу увидишь, какие богатства рождает здешняя земля.

Справедливости ради заметим, всё это плод трепетного отношения к своей родине жителей острова. Чтобы цветы и фруктовые деревья радовали глаз, мальтийцы используют для посадок большие корзины. Добавим трудолюбие. Итог налицо. Виноград, инжир, миндаль, арбузы, гранаты, оливки – все фрукты сочные и вкусные, потому что законом запрещено использование пестицидов и химии.

Есть на Мальте негласное правило, покупают продукты не в супермаркетах, а в проверенных небольших магазинах и лавочках.

Удачное географическое расположение даёт возможность разнообразить потребительскую корзину мальтийцев изобилием морепродуктов. Увидеть своими глазами дары средиземноморья можно в Марсашлоке.

Колоритная рыбацкая деревушка в прошлом отбивалась от нашествия турок, в конце 17 века здесь хозяйничали солдаты армии Наполеона, а в 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачёва и Джорджа Буша.

Но, Марсашлок, где проживает всего 3 тысячи человек, в первую очередь, гордится рыбной ловлей. С давних пор лодки «Луцци» в носовой части украшают глаза Осириса и тем самым защищают рыбаков от неприятностей на море, помогают с богатым уловом найти дорогу в родную гавань.

Рыбы разных размеров и расцветок, морские ежи, крабы, лобстеры, осьминоги. Последних фаршируют и тушат, подавая на стол с пастой. Блюдо называется арнит мимли и отведать его возможно только на Мальте. Встретили мы и хорошо знакомую нам солёную сушёную треску.

Кстати, мальтийцы весьма редко едят мясо и рыбу, сказывается жаркий климат. Предпочитают все блюда обильно украшать овощами. И всё же, если вы окажетесь здесь, непременно попробуйте стуфат тал-фенек, это невероятно вкусно, всё дело в особой подливе. Ах, да – речь идёт о тушеном кролике. Как известно, это не только ценный мех, но и 2 – 3 килограмма диетического мяса.

Пусть вас не смущает размер порции – пальчики оближите. А где же сам кролик, спросите вы? Его мы решили оставить за кадром. Но, в следующий раз в кадре мы совершим культурное и историческое путешествие в прошлое и настоящее Мальты.