Лангустины и карамелизированные овощи. Готовим салат по-мурмански

Выливаем в миску 2-3 столовых ложки соуса. Мариноваться морепродукты будут пару минут. Далее кладем на сковородку все, кроме кальмаров, так как они жарятся быстрее. Масла не добавляем, оно уже присутствует маринаде. И немного стручковой фасоли.

Юлия приехала в Мурманск из Алтая всего год назад. Девушке очень понравилось на севере, а особенно наша Арктическая кухня и все, что с ней связано. О морепродуктах и об их полезных свойствах знает все.

Когда креветки, мидии, лангустины и фасоль почти готовы, добавляем в сковороду кальмары. А я, тем временем, сделал микс из салатов и разложил дольки помидоров. Приступаем ко второй стадии.

Отрезаем несколько долек перца и одну дольку лимона. Выкладываем на сковородку и засыпаем сахарным песком. Пока идет процесс карамелизации, мы нарезаем лук-порей и свежую морковь.

Юлия работает поваром с 18-ти лет. Девушка рассказывает, что первым профессиональным ее блюдом тоже был салат и не один.

Все ингредиенты перемешиваем в тарелке и можно подавать на стол.