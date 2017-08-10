От доброты одни беды. Киноновинки недели в стиле хоррор

Все помнят образ Джима Керри в картине «Тупой и еще тупее». Нашего кинообозревателя Александра Суняева всегда радовала его улыбка с половинкой зуба впереди. Оказывается, Джим сделал это специально. Пошел к стоматологу и попросил отломать часть зуба для съёмок.

Начнем с картины «Валериан и город тысячи планет».

В 28-м столетии Валериан и Лорелин являются группой специальных агентов, задачей которых является поддержка порядка во всех подконтрольных человечеству территориях. По заданию министра обороны они отправляются в город Альфа – постоянно расширяющийся мегаполис, где собираются существа со всех уголков мира, чтобы поделиться знаниями и культурой друг с другом.

Однако в центре Альфа существует тайна, темная сила, которая угрожает мирному существованию города. Валериану и Лорелин предстоит идентифицировать угрозу и защитить не только Альфу, но и всю вселенную.

Мировая премьера следующей новинки состоялась 2 месяца назад. И вот теперь картина добралась и до Мурманска. Видимо, ждали - испугается народ во время просмотра или нет. Согласно задумке, надо чтобы испугался. Потому что жанр такой у картины. Даже из названия вам все станет понятно. Проклятие Аннабель: зарождение зла.

Спустя 20 лет после несчастного случая, в котором кукольник и его жена потеряли свою единственную дочь, закрывается детский приют. Узнав об этом, пара приглашает в свой дом нескольких девочек-сирот и опекавшую их монахиню.

Однако радость девочек от вновь обретенного дома оказалось недолгой. Вскоре их начинает преследовать злой дух Анабель, который вселился в одну из кукол хозяина дома.