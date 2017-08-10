Простые движения и задорная мелодия. Вспоминаем танцы, которым больше полувека

Если своё утро вы начинаете с танцев это хорошая возможность размяться и растрястись, ну конечно не как в поезде. Вот и это утро мы начнём с танцев. Зарубежных танцев.

По Мурманской области промчались «Танцы без границ». Все желающие, без каких либо ограничений, могли прийти на мероприятие, которое проводилось в четырёх городах нашей области, и научиться танцевать финские народные танцы.

Евгения Луковицкая, организатор: «Мы хотим так же поздравить нашу приграничную страну со столетием с её, нашим танцем коронным летка-енка. Потому что в 60-х она была популярна у нас в России».

Летка-енка и полька отличаются простотой движений. Финская полька появилась в 30-х годах прошлого века. Для жителей финляндии танцы – это неотъемлемая часть жизни. С ними связано множество традиций, например, танцевать после бани.

Евгения Луковицкая, организатор: «Есть традиция такая, что если девушка пришла на танцы в Финляндии и отказывает молодому человеку, то её называют прибитая роза, что вот как так, ты пришла и не танцуешь. Она может отказать только сильно подвыпившему финну идти не танцевать. А раз уж ты пришла, танцуй уже со всеми».

Енка в Финляндии обрела свою популярность в девятнадцатом веке и считалась крестьянским танцем. Позже в начале 1960-х годов финский композитор Рауно Лехтинен сочинил музыку летки-енки, которая уже охватила своим задором весь советский союз. Простота движений и веселая мелодия не оставит никого равнодушным и ты пускаешься в пляс без раздумий.

Танцы без границ прошли в Кировске, Мончегорске, Оленегорске и финишировали в Мурманске. В общей сложности мероприятие посетили около 100 человек. Рекордсменом стал Оленегорск, там научиться финским танцам пришло 60 человек. С такими успехами северяне смогут возродить старую традицию уличных танцев.