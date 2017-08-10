Шедевр из ясеня и дуба с моторчиком. Как из обычного мопеда получился деревянный трицикл?

На первый взгляд кажется, что это просто большая игрушка. Но трицикл ездит, сам. Только задней передачи в нём нет – как на мопеде. Именно на основе этого транспорта и сделана деревянная машина.

В копилке североморца Дмитрия Губенко это уже третья подобная работа. Началось всё лет 5 назад. Дмитрий купил разбитый мотоцикл, чтобы восстановить его и ездить. Оказалось, что байк фактически нужно собирать заново. Так металлическую раму заменила деревянная, а дальше, как говорится, пошло-поехало. Элементы постепенно менялись на дерево, потом захотелось добавить шедевру красоты – и на деталях появилась резьба.

Второй экземпляр оказался более консервативным. Прямые линии, чёткие очертания и другая цветовая гамма – байк был сделан из светлого дерева. В третьей работе североморец вернулся к тёмным тонам и красивой резьбе.

Дмитрий Губенко, деревянных дел мастер: «Тут и рама сначала была деревянная полностью сделана. Но после установки мощного мотора покатался, понял, что она немножко слабовата. Сварил металлическую раму. Поставил. Всё равно ездовые качества не удовлетворили меня. Поэтому решил поставить более слабенький моторчик».

Кузов, мосты, колёса и крыша сделаны из ясеня, стойки и багажник – дубовые. Получилась конструкция, навскидку, весом килограммов триста. То есть раза в три тяжелее скутера. Притом мотор остался родным – 150 кубометров и 9 лошадиных сил.

Дмитрий Губенко, деревянных дел мастер: «Бак родной, от скутера. Пятилитровый. То есть, по идее, километров… ну сколько. Я на нём уже километров 120 отъездил, бензин ещё не израсходовал полностью. То есть ест, наверное, на удивление, так же, как и скутер».

С горки такой транспорт может разогнаться разве что до 50 км\ч. А комфортнее всего ехать на 30-ти, делится наблюдениями создатель необычной техники.

Дмитрий Губенко, деревянных дел мастер: «Ну тут, соответственно, передаточное отношение у меня подобрано и скорость не такая, как на скутере. Но всё равно, в горочку ему уже тяжеловато, конечно. По ровной местности хорошо бежит».

Пространство под капотом позволяет поставить более мощный мотор, но гонять на такой технике, как минимум, опасно. Хотя в процессе создания Дмитрий думал и о том, чтобы сделать деревянный автомобиль.

Дмитрий Губенко, деревянных дел мастер: «В процессе, после того, как я разочаровался в том мощном двигателе, я хотел сделать с этим двигателем сзади 4 колеса. Но получилось так, что знакомые-мотоциклисты с мурман-райдерс позвали меня на выставку, это было в январе, а выставка была в апреле, то пришлось отбросить эту идею и срочно делать мопед».

Крыша появилась уже после выставки. Сейчас очередной деревянный шедевр завершён и мастер готовит следующий проект. Не полностью из дерева, для повседневной езды.

Дмитрий Губенко, деревянных дел мастер: «Важен сам процесс. Процесс постройки. Интересно делать. А дальнейшее уже мало интересовало».

Со своей новой работой Дмитрий Губенко обещает познакомить нас в скором времени. Пока есть основа и логотип будущей модели – драный кот – так и будет называться авторская разработка. Мотор у неё будет слабенький, специально – чтобы не нужно было регистрировать в ГИБДД. Потому что все предыдущие работы у североморца технически хоть и продуманы, зарегистрировать такие модели официально практически невозможно.