Команды морские, работа – земная. В проекте «Мастера» грузчик-стропальщик Артём Орлов

Термины морские, а работа самая, что ни на есть, земная. Задача грузчика-стропальщика – помочь перетащить тяжёлые предметы со склада на разгрузку. Металлические трубы и рельсы весят не одну тонну. Таскать всё на себе нецелесообразно – несколько человек нужны для того, чтобы перетащить только один предмет. А за смену необходимо подготовить к разгрузке несколько сотен рельсов и труб.

Артём Орлов, грузчик-стропальщик: «Работа с кранами, с автокранами. Сами цепляем. Отсчитывает кладовщик, определённое количество цепляем и готовим в кассету».

Артём Орлов трудится в Кольской горно-металлургической компании уже 10 лет. Родился в Заполярном и долго не думал, куда пойти работать. Профессию грузчика-стропальщика выбрал для себя как стартовую. Планировал через несколько лет перейти на другую должность – очень хотелось работать в шахте. Но потом передумал. Профессия понравилась – не скучная и на свежем воздухе – тоже хорошо.

Артём Орлов, грузчик-стропальщик: «Разнообразное всё. Есть, чем позаниматься. Вагоны, машины приходят, ПДМ-ки».

Цеплять груз – дело кропотливое, требует времени и определённых знаний. Абы как трубы или рельсы не зацепить. Нужно на глаз определить расстояние, между которым крепить стропу. Иначе длинный груз просто упадёт в процессе транспортировки.

В процессе работы грузчик-стропальщик постоянно общается с кладовщиком, который даёт задание – что, куда и в каком количестве нужно переместить на разгрузку, а что, наоборот, подготовить для длительного хранения на складе. И, конечно же, без взаимопонимания с крановщицей работать было бы трудно. Но в цехе материально-технического обеспечения Кольской ГМК коллектив дружный и никаких трудностей в общении у коллег не возникает.

Артём Орлов, грузчик-стропальщик: «Командуем, вира-майна, туда-сюда, влево-вправо».

Жизнь нашего героя не ограничивается одной лишь работой. Свободное время он посвящает рыбалке, увлекается автомобилями. Технически подкован, так что если нужно будет – может грузы не только закреплять, но и перевозить.