Уникальное сочетание традиций, узенькие улочки Мдины, выступление уличного музыканта. Продолжаем путешествие по Мальте

А всё-таки здорово, когда твоё утро начинается с улыбки и приветствия местного дворника. Мальтийцы, как и большинство южан, отличаются смуглым цветом кожи, веселым нравом и, как ни странно, отсутствием назойливости. Сказывается 160-летний стаж британской колонии.

Свой культурный след в характере мальтийцев оставили многие: от финикийцев до французов, сделав жителей архипелага уникальной нацией. В размышления об истории острова погружаешься во время прогулки по узким улочкам столицы Мальты – городу Валетты. Здесь каждый дом подобно запутанному квесту с удивительными тайнами.

Вид с крепостных стен древней столицы архипелага - римского античного города Мдины, что значит «безмолвный город», приводит в трепет каждого туриста.

Одна из страниц истории Мальты связана с защитой острова во время Второй Мировой войны от налётов фашисткой авиации Германии и Италии. Оборона Мальты - важный эпизод противостояния нацизму, о чём рассказывают экспонаты Национального военного музея.

Но, вернёмся в наше время, в 21 век. Подавляющее большинство мальтийцев, активно верующие католики. К семейным ценностям здесь относятся очень серьёзно. По крайней мере, местные жители утверждают, что на острове – единственной из европейских стран нет разводов.

Нам ничего не оставалось, как поверить на слово, сказанное на мальтийском языке. Его точно не спутаешь ни с каким другим. Кроме того, все местные говорят на английском языке. И во всём мире хорошо известны языковые школы на Мальте.

Ещё мальтийцы - весьма увлекающиеся натуры, они могут часами спорить о политике, кстати, к России отношение вполне благожелательное, с азартом болеть за любимую команду. А если вы поклонник сериала «Игры престолов», то наверняка увидите знакомые пейзажи, а любители классики услышат всемирно известную католическую молитву.