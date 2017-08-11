Йога в офисе и на каблуках. В рубрике «Здоровое утро» инструктор по йоге Юлия Иванова

Юлия Иванова, инструктор по йоге: «Добрый день. Намасте. Я инструктор по йоге Юлия Иванова. И наше занятие называется йога на каблуках». Для тех, кто долгое время работает в офисе. Мы сегодня занимаемся вот в такой униформе».