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Йога в офисе и на каблуках. В рубрике «Здоровое утро» инструктор по йоге Юлия Иванова

11:0011 августа 2017Просмотров: 30

Юлия Иванова, инструктор по йоге: «Добрый день. Намасте. Я инструктор по йоге Юлия Иванова. И наше занятие называется йога на каблуках». Для тех, кто долгое время работает в офисе. Мы сегодня занимаемся вот в такой униформе». 

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